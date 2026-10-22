Поддерживает ли импичмент Трампу большинство американцев: что показал новый опрос

Более половины американцев считают, что Дональд Трамп совершил правонарушения, которые могут стать основанием для импичмента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico с 16 по 19 октября. Согласно исследованию, такую позицию поддерживают 54% участников.

США. Фото: из открытых источников

Ожидаемо резко расходятся оценки сторонников разных партий. Среди избирателей, намеренных голосовать за демократов на промежуточных выборах в Конгресс, 81% считают, что действия Трампа заслуживают импичмента. Среди республиканцев, планирующих участвовать в голосовании, такую точку зрения разделяет примерно каждый четвертый.

Более 41% опрошенных также заявили, что президент использовал свой пост для получения финансовой выгоды для себя или членов семьи. При этом американцы расходятся во мнениях относительно того, какие вопросы демократы должны сделать приоритетными в расследованиях. Около трети респондентов считают, что партии следует сосредоточиться на происхождении состояния Трампа. Еще треть выступает за изучение его жесткой иммиграционной политики.

При этом отношение к возможному новому импичменту остается неоднозначным. Большинство представителей обоих политических лагерей полагают, что два предыдущих процесса не оказали существенного влияния на самого Трампа или его политический курс.

Более того, 24% участников опроса считают, что новый импичмент повысит популярность президента. О том, что он сделает Трампа менее популярным, заявили 18%.

Нет единства и внутри Демократической партии. На вопрос о том, стоит ли кандидатам продвигать идею импичмента во время предвыборной кампании, 43% ответили, что это необходимо даже при риске потерять часть голосов. Еще 41% считают, что от этой темы лучше отказаться, если она может помешать победе на выборах.

Трамп уже дважды проходил через процедуру импичмента во время первого президентского срока. В 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, а в 2021 году – в подстрекательстве к восстанию после штурма Капитолия. Сенат не набрал необходимого большинства для осуждения президента.

Несмотря на эти процессы, Трамп вновь победил на выборах и вернулся в Белый дом. Для отстранения президента в рамках импичмента необходимо одобрение Палаты представителей и осуждение двумя третями Сената. Таким образом, даже поддержка идеи импичмента в общественном мнении сама по себе не означает, что президенту грозит отстранение от должности.

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