Пол миллиарда долларов на ветер: Илон Маск иронично отреагировал на историческое поражение республиканцев

Американский миллиардер Илон Маск, ставший главным спонсором Республиканской партии США на промежуточных выборах, с юмором прокомментировал неожиданный проигрыш своих ставленников. Несмотря на рекордные в истории американской политики финансовые вливания, результаты голосования оказались неутешительными для консерваторов.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — остроумно отметил изобретатель в своей соцсети X, реагируя на подсчет голосов.

Как сообщают аналитики издания The New York Times , Маск установил абсолютный рекорд, пожертвовав во время этой кампании больше средств, чем любой другой индивидуальный донор за один электоральный цикл — общая сумма его чеков составила колоссальные 474 миллиона долларов.

Самое болезненное поражение бизнесмен потерпел в Техасе, где он лично пытался изменить баланс сил. Из своих фондов Маск выделил 168 миллионов долларов на финансирование республиканского кандидата Кена Пакстона.

Впрочем, даже подобные финансовые ресурсы не помогли республиканцам удержать позиции в традиционно консервативном регионе. По итогам голосования, победу в штате одержал представитель Демократической партии Джеймс Таларико. Этот результат стал настоящей политической сенсацией, поскольку Демократическая партия не выигрывала выборы в Техасе за последние 38 лет, что свидетельствует о серьезных смещениях в электоральных предпочтениях американцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России уже оценили, почему Трамп проиграл в США.