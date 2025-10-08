Российский диктатор Владимир Путин, по некоторым предположениям, может обладать компроматом на Дональда Трампа. Такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ в отставке и пятикратный народный депутат Григорий Омельченко. Он убежден, что этот компромат настолько серьезный, что может привести к "политической смерти" президента США.

Фото: из открытых источников

Как подчеркнул Омельченко, ранее циркулировала информация, что советский КГБ вроде бы завербовал Трампа еще в 1980-х годах. Кроме того, российские олигархи, по его словам, неоднократно помогали Трампу избежать банкротства.

По словам Омельченко, существует другой фактор, которого Трамп боится больше всего — его возможная связь с делом Джеффри Эпштейна.

"Эпштейн работал на разведки МИ6, Моссада, ЦРУ, а также на внешнюю разведку России. Его водителем был гражданин России — агент ФСБ. Эпштейн лично встречался с Путиным. Весь этот 'международный центр разврата и сексуального насилия он передал Путину." Путин мог использовать.

Смерть Эпштейна в 2019 году вызывает множество подозрений, ведь некоторые считают, что Трамп мог быть заинтересован в его устранении. В июле того же года Эпштейна обвинили в торговле людьми и принуждении несовершеннолетних к проституции, а уже в августе его нашли мертвым в камере.

Существует много слухов о так называемом "список Эпштейна", в который вроде бы входят чиновники и известные лица, причастные к преступлениям. Это породило предположение, что и Трамп может быть вовлечен в это дело. Кроме того, ходили слухи о письме от Трампа к Эпштейну. Впрочем, сам Трамп утверждал, что порвал отношения с Эпштейном более 20 лет назад, и это означало конец их дружбы.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов убежден, что Tomahawk могли бы нанести сокрушительный удар по российской энергетике: создать энергетический кризис, вызвать блекаут в Москве и взорвать позиции Путина.