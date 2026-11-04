Политическое землетрясение в США: кто в шаге от нового контроля над Конгрессом

Промежуточные выборы в США оборачиваются серьезным политическим поражением республиканцев. Демократическая партия смогла перехватить несколько сенатских мест в штатах, которые долгое время считались надежной территорией ее политических соперников. Одновременно демократы укрепляют позиции в Палате представителей и, согласно прогнозам американских СМИ, могут получить контроль над обеими палатами Конгресса.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Одним из главных политических сигналов стала победа бывшего губернатора-демократа Роя Купера в Северной Каролине. Он обошел республиканца Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп. Этот результат особенно показателен: демократы не выигрывали сенатские выборы в штате с 2008 года.

Еще более неожиданным оказался результат в Южной Каролине. Демократ Энни Эндрюс победила республиканку Дарлин Грэм и станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата. Последний раз демократы побеждали здесь на сенатских выборах в 1998 году.

Пока партия удерживает и собственные позиции. CNN сообщил о победе Джона Оссоффа в Джорджии, а Associated Press – о победе демократа в Нью-Гэмпшире.

Однако окончательная борьба за большинство еще продолжается. В числе ключевых штатов остаются Техас, Огайо, Мичиган, Мэн, Айова, Аляска и Канзас. Предварительные результаты в нескольких из них дают демократам преимущество, хотя подсчет голосов не завершен.

Не менее серьезные изменения происходят в Палате представителей. Из 435 мест демократам для большинства необходимо получить 218. По данным CNN, они уже отобрали у республиканцев как минимум пять округов, включая территории Северной Каролины и Кентукки, где Трамп ранее одерживал убедительные победы.

Прогнозы Associated Press, CNN, NBC News, CBS News и CNBC указывают на возможную смену политического баланса в Вашингтоне. Если тенденция сохранится, республиканцы рискуют потерять контроль над Конгрессом, что существенно осложнит реализацию политической повестки Трампа.

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