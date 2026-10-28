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После выборов в США Трамп беспощадно отомстит Зеленскому: озвучен страшный сценарий для Украины

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Ян Бжезинский опасается, что Трамп может обвинить Киев в возможных электоральных неудачах республиканцев

28 октября 2026, 10:10
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Клименко Елена

Политика президента США Дональда Трампа по отношению к Украине может стать еще более жесткой после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Американский лидер может попытаться возложить на Киев ответственность за возможные неудачи республиканцев, что усугубит напряженность в отношениях с Владимиром Зеленским. Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Ян Бжезинский .

После выборов в США Трамп беспощадно отомстит Зеленскому: озвучен страшный сценарий для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Эксперт предположил, что результаты голосования могут повлечь за собой серьезные внутриполитические проблемы для Трампа. Если республиканцы лишатся позиции, президент может сосредоточиться на поиске виновных и конфликтах внутри США. В то же время не исключено, что он подвергнет сомнению результаты выборов.

"Возможно, я не столь подвержен тревожным прогнозам, как в некоторых приведенных вами сценариях, но меня действительно беспокоит, каким будет курс США после выборов в ноябре", — подчеркнул Бжезинский.

По его оценке, Трамп может увязать возможное поражение республиканцев с высокими ценами на горючее и обвинить в этом европейских партнеров и Украину. В частности, американский президент может утверждать, что энергетическая политика Киева оказывает влияние на стоимость нефти и газа.

"Но в то же время Трамп, вероятно, попытается переложить вину за свое поражение на Европу, а особенно на Украину. Его логика будет такой: республиканцы проиграли из-за высоких цен на горючее. А цены выросли, потому что европейцы не поддержали его войну против Ирана, а Украина своими ударами по российской энергетической инфраструктуре". объяснил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может в дальнейшем обостряться. Он также прокомментировал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с главой Кремля Владимиром Путиным.



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Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-mozhe-stati-shche-bilsh-vorozhim-do-ukraini-pislya-viboriv-u-ssha-bzhezinskiy
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