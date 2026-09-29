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Повторите судьбу СССР: глава ЦРУ в Москве передал Путину жесткое предупреждение из-за войны

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву мог передать Кремлю предупреждение о рисках для экономики РФ из-за затяжной войны.

29 сентября 2026, 21:50
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Slava Kot

Глава ЦРУ Джон Ретклифф во время недавнего визита в Москву передал российскому руководству жесткое предупреждение о перспективах войны против Украины и состоянии экономики РФ. По данным западных СМИ, американская разведка оценивает ситуацию для Кремля как все более сложную и повторяющую ситуацию с распадом СССР.

Повторите судьбу СССР: глава ЦРУ в Москве передал Путину жесткое предупреждение из-за войны

Джон Рэтклифф. Фото: AP

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на данные американской разведки, ключевая проблема России может заключаться не только в ситуации на фронте. По оценке, которую приводит издание, военное противостояние зашло в патовую ситуацию, в то время как экономические проблемы РФ могут усугубляться.

В материале говорится о возможном сценарии, при котором российская экономика не выдержит длительной нагрузки, связанной с войной против Украины.

"В военном плане ситуация сводится к патовой. Но в экономическом плане Россия не справится. Экономика терпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны", — пишет FAZ.

Reuters ранее сообщал, что во время августовского визита Рэтклифф встречался с представителями российских спецслужб. По словам источников, темой переговоров была война в Украине. Остальные подробности встреч официально не раскрывались.

По информации FAZ, оценка американской разведки влияет и на политику Вашингтона по поводу войны. Главный сигнал Кремля, по данным издания, состоит в необходимости переходить к переговорам. При этом источники предполагают, что Москва может попытаться сначала достичь новых военных преимуществ зимой, чтобы усилить свои позиции перед возможными переговорами.

Отдельно сообщается об сомнениях по поводу участия Владимира Путина в саммите G20 во Флориде. По данным немецких дипломатических кругов, нет уверенности, что российский диктатор посетит мероприятие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему глава ЦРУ приехал в Россию: США передали Кремлю срочный сигнал по поводу войны в Украине.



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Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/treffen-in-new-york-wadephul-fordert-lawrow-zur-deeskalation-auf-accg-201265621.html
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