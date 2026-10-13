Прекратили ли США обмен разведданными с Украиной: Трамп сделал резонансное заявление

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не переставал передавать Украине разведывательную информацию. Так он отреагировал на сообщения СМИ о возможной приостановке обмена разведданными из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время общения с журналистами на Аляске в 13 октября Трампа спросили, продолжают ли США предоставлять Киеву разведывательные данные. Американский президент ответил утвердительно.
После этого он также добавил, что США продолжают помогать Украине, в то же время стремясь добиться завершения войны.
Ранее ряд изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что администрация Трампа якобы предупредила Украину и европейских союзников о возможной приостановке обмена разведданными. По этим сообщениям, ограничения также могли касаться закупки американского оружия по программе PURL, если Киев не прекратит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэти Захарию также спросили, прекратили ли США обмен разведывательными данными с Украиной. Тогда она ответила, что вернется к этому вопросу позже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил Трампу ультиматум Украины для энергетического перемирия с Россией.