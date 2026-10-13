Прекратили ли США обмен разведданными с Украиной: Трамп сделал резонансное заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не переставал передавать Украине разведывательную информацию. Так он отреагировал на сообщения СМИ о возможной приостановке обмена разведданными из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами на Аляске в 13 октября Трампа спросили, продолжают ли США предоставлять Киеву разведывательные данные. Американский президент ответил утвердительно.

"Нет, мы этого не делали", — сказал Трамп, отрицая прекращение обмена информацией.

После этого он также добавил, что США продолжают помогать Украине, в то же время стремясь добиться завершения войны.

"Мы им помогаем. Но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась", — заявил президент США.

Ранее ряд изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что администрация Трампа якобы предупредила Украину и европейских союзников о возможной приостановке обмена разведданными. По этим сообщениям, ограничения также могли касаться закупки американского оружия по программе PURL, если Киев не прекратит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэти Захарию также спросили, прекратили ли США обмен разведывательными данными с Украиной. Тогда она ответила, что вернется к этому вопросу позже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил Трампу ультиматум Украины для энергетического перемирия с Россией.