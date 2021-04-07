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Принц Гарри требует от семьи извинениий

сегодня, 02:03
Автор:

Ольга Чародий

   В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен. Это произойдёт в том случае, если   эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится.

Карантин (фото из открытых источников)

Об этом сообщил   исполнительный̆ директор Института сыворотки  Адар Пунавалла.

"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ. Компания выбрала Индию в качестве своего приоритета на два месяца" – говорится в сообщении

 Пунавалла также сообщил, что большинство лидеров стран, где ожидается вакцина,  относится к действиям индийской стороны с пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с аналогичными требованиями внутренней политики.

"Национализм живет до известной степени везде", — сказал Пунавалла,.

На данный момент не сообщается, какие страны будут первыми в экспортно й очереди.

Напомним,  В июне экспорт вакцины AstraZeneca будет возобновлен. Это произойдёт в том случае, если   эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится. Об этом сообщил   исполнительный̆ директор Института сыворотки  Адар Пунавалла. "Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ. Компания выбрала Индию в качестве своего приоритета на два месяца" – говорится в сообщении  Пунавалла также сообщил, что большинство лидеров стран, где ожидается вакцина,  относится к действиям индийской стороны с пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с аналогичными требованиями внутренней политики. "Национализм живет до известной степени везде", — сказал Пунавалла,. На данный момент не сообщается, какие страны будут первыми в экспортной очереди.




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Источник: The Sun
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