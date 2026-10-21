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«Путин играет Трампом, как на скрипке»: в Республиканской партии сделали громкое заявление

Сенатор Том Тиллис предупредил о последствиях возможного ослабления поддержки Украины и раскритиковал шаги Вашингтона в отношении России

21 октября 2026, 08:11
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Кравцев Сергей

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что Владимир Путин использует переговоры с Дональдом Трампом в собственных интересах, добиваясь ослабления американской поддержки Украины. Об этом сообщает The Hill.

«Путин играет Трампом, как на скрипке»: в Республиканской партии сделали громкое заявление

Сенат США. Фото: из открытых источников

По мнению политика, заявления Кремля о целях российского вторжения, в том числе о необходимости "денацификации" Украины, не соответствуют действительности. Тиллис также подверг критике решения администрации США, связанные с российским дизельным топливом и санкционной политикой, предупредив, что Вашингтон может впоследствии пожалеть о таких шагах.

"Россияне лгут. Путин лжет. Путин манипулирует президентом Трампом, как ему вздумается", — заявил сенатор. 

Он добавил, что отказ США поддерживать Украину может негативно сказаться на международной репутации страны.

Тиллис назвал абсурдной идею саммита с участием Путина, президента США и лидера Китая Си Цзиньпина, указав на противоречия между интересами этих государств и американскими обязательствами перед союзниками.

Отдельное беспокойство сенатора связано с возможным сокращением доступа Украины к военной спутниковой системе Starshield и разведывательным данным США. Тиллис заявил, что хочет выяснить, насколько изменились соответствующие возможности и кто принимал решения об ограничениях.

Ранее он вместе с сенаторами Джоном Корнином, Сьюзан Коллинз и Лизой Мурковски подписал обращение с призывом к генеральному инспектору Пентагона расследовать обстоятельства возможного ограничения украинского доступа к спутниковой связи и разведывательной информации.

По словам Тиллиса, во время разговора 19 октября Зеленский сообщил американским сенаторам, что передача данных через Starshield еще не восстановлена полностью. Украина также нуждается в ракетах Patriot, которые могут поступать от третьих стран при необходимом согласовании с представителями американского оборонного ведомства.

Критика прозвучала на фоне споров внутри США о дальнейшей политике в отношении Москвы и Киева. Тиллис и другие республиканцы сомневаются, что уступки России обеспечат снижение цен на топливо, и предупреждают о рисках для доверия союзников к Вашингтону.

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Источник: https://thehill.com/homenews/senate/6159728-tillis-putin-trump-fiddle-russia-ukraine/
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