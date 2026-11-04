Путин уже не сможет использовать Трампа против Украины: озвучено громкое заявление об изменении политики США

Возможная победа демократов на выборах в Конгресс США может существенно повлиять на отношения Вашингтона с Москвой. В частности, контакты американской администрации с Кремлем, предполагающие обсуждение совместных экономических проектов, могут постепенно сворачиваться. В то же время в Конгрессе способны усилить давление на Россию из-за ее продолжения войны против Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По словам эксперта, пока сложно прогнозировать, восстановят ли США военную помощь Украине и какими будут ее объемы. Однако одно из главных политических последствий победы демократов может быть вполне очевидным — Вашингтон станет менее склонен к сближению с Москвой.

Леонов предполагает, что возможности российского диктатора Владимира Путина договариваться с президентом США Дональдом Трампом о совместных экономических проектах, в том числе из-за представителя Кремля Кирилла Дмитриева, существенно сократятся. Соответственно, это направление американо-российских отношений может утратить актуальность.

Кроме того, Конгресс может перейти к более жестким законодательным шагам против РФ. Причиной будут систематические российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и гибель мирного населения.

Среди возможных инициатив Леонов назвал признание России государством спонсором терроризма. По его мнению, украинской дипломатии следует уже сейчас работать над этим вопросом с представителями обеих партий в будущем составе Конгресса и Сената.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 3 ноября польским силам безопасности удалось предотвратить очередную российскую провокацию на границе с РФ. Подозрительную активность зафиксировали вблизи Калининградской области, где пограничники заметили неизвестных людей с фонарями. Ситуация вынудила Варшаву оперативно усилить меры безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 3 ноября 2026 года.