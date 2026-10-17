Путин все же получил желаемое: действительно ли "законом Грема" больше не заработает

Президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий применение пошлин против России, предусмотренных законом, инициированным сенатором Линдси Грэмом. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. Как сообщает Bloomberg, решение связано в том числе с попытками администрации снизить цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Настоящим я отменяю применение любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 закона Грэма или настоящим указом", — говорится в распоряжении.

Дональд Трамп также заявил, что представил Конгрессу подтверждение соответствия такого решения национальным интересам США.

Закон предусматривал масштабные ограничения против покупателей российских энергоресурсов. В частности, речь шла о возможности введения 100-процентных пошлин на товары из пяти крупнейших стран – покупателей российской нефти, а также 500-процентных тарифов на российский энергетический импорт в США. Меры включали и санкции против российских юридических лиц.

Однако теперь Белый дом воспользовался предусмотренным законом исключением. Формально пошлины установлены, но их применение приостановлено. Это оставляет Трампу возможность задействовать тарифы позднее.

Решение вписывается в планы президента США по расширению поставок дизельного топлива на мировой рынок при сотрудничестве с Владимиром Путиным. При этом отказ от пошлин может осложнить отношения администрации с конгрессменами, выступающими за усиление давления на Москву.

Дополнительный риск – реакция Китая, Индии и Турции, крупнейших покупателей российской энергетической продукции. Жесткие тарифы могли бы затронуть и их торговые интересы.

Таким образом, Вашингтон временно отступил от экономического давления на Россию. Но сохранение пошлин в правовом поле означает, что это решение не обязательно станет окончательным.

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