Президент США Дональд Трамп оказался в неудобной ситуации во время саммита стран Большой семерки (G7), когда после совместной фотосессии временно потерял ориентацию и ушел в неправильном направлении. Инцидент попал на видео, быстро распространенное международными медиа.

Фото: из открытых источников

На кадрах видно, что после завершения официальной фотосъемки лидеры стран начали расходиться. Трамп сначала двинулся в противоположную сторону, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался указать ему правильное направление. Несколько участников мероприятия также громко подсказывали ему, куда следует идти, повторяя, что двигаться нужно "в другую сторону". В конце концов, американский президент развернулся и присоединился к делегации.

Подобные эпизоды уже встречались на предыдущих саммитах G7. Так, в июле 2024 тогдашний президент США Джо Байден также на мгновение отошел от группы лидеров в противоположном направлении после фотопроцедуры. Его тогда вернула к совместной съемке премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Некоторые медиа интерпретировали случай как признак растерянности.

В то же время, отдельные аналитические материалы, в частности Reuters, отмечали, что видео с Байденом было вырвано из контекста. По их данным, он не терялся, а отвлекся, чтобы поздравить парашютиста после показательного выступления, что подтверждалось другими ракурсами съемки. Представители Белого дома также объясняли его действия обычной реакцией на событие.

Портал "Комментарии" уже писал , что в июне 2026 года советник президента Европейского совета Антониу Средства провел два закрытых телефонных разговора с представителем ближайшего окружения Владимира Путина. Эти контакты стали нетипичным шагом для Европейского Союза и были направлены на формирование предварительной основы для предстоящих переговоров по прекращению боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.