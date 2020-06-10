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Главная Новости Мир США "Расовые беспорядки в США": в двух штатах уничтожены памятники Христофору Колумбу
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"Расовые беспорядки в США": в двух штатах уничтожены памятники Христофору Колумбу

Первооткрыватель Америки Христофор Колумб известен подавлением индейцев и поддержкой рабовладельческого строя

сегодня, 21:46
Автор:

Екатерина Белоброва
"Расовые беспорядки в США": в двух штатах уничтожены памятники Христофору Колумбу

В ходе массовых протестов в США, которые продолжаются в связи с расовой дискриминацией в стране и убийством сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда, были сильно осквернены памятники известному путешественнику и географу  Христофору Колумбу. Об этом передает издание NBC News.

Так, в штате Виргиния протестующие снесли памятник и бросили его в озеро, а в Бостоне мраморный Колумб был обезглавлен.


Пресса отмечает, что протестующие начали сносить памятники Христофору Колумбу после "падения" мемориалов, установлением в честь конфедератов по всей стране.

Христофор Колумб на протяжении веков был одной из самых знаковых и почитаемых национальных фигур, несмотря на его место в истории колонизации, порабощения и насилия в отношении коренных американцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что существующее, буквально бедственное социальное положение в США, сыграет свою роль в политических перспективах президента Дональда Трампа, который будет баллотироваться на пост американского лидера второй раз. Пока население страны переживает непростые времена, администрация Трампа тратит деньги на проекты, не имеющие экономической целесообразности. В конце мая с космодрома на мысе Канаверал NASA осуществила запуск ракеты с космическим кораблём Crew Dragon, разработанные миллиардером Илоном Маском, на Международную космическую станцию. Полёт в космос астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена ознаменовал возвращение США к космической гонке, продемонстрировал независимость от России в сфере освоения космоса, но обошёлся в огромные суммы денег, которые могли быть потрачены на более полезные цели в условиях карантина.


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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/boston-christopher-columbus-statue-beheaded-richmond-statue-thrown-lake-n1229201
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