«Разворачивайтесь, пока не поздно»: в Сенате США пригрозили перевозчикам российского топлива

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выступил с предупреждением в адрес судоходных компаний, которые перевозят российское дизельное топливо в США. Политик призвал операторов менять маршруты до прибытия в американские порты, заявив, что импорт такого топлива может нарушать действующее законодательство. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Блюменталь также опубликовал письмо управляющему директору греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиосу Мартиносу. В документе сенатор потребовал раскрыть участников сделки, связанной с танкером Agioi Fanendes под флагом Мальты.

По изложенной политиком информации, судно вышло из российского порта 22 октября с грузом российского дизельного топлива. Блюменталь потребовал предоставить сведения о продавце и покупателе топлива, фрахтователе, страховщике, операторе терминала и лице, отвечающем за распределение груза.

Сенатор сослался на американский закон 2022 года, запрещающий импорт российской нефти и нефтепродуктов. По его мнению, генеральная лицензия № 135, выданная Министерством финансов США для определённых операций с российским дизелем, не отменяет установленного законом запрета на импорт.

"Разворачивайтесь, пока ещё есть время", — обратился Блюменталь к перевозчикам, предупредив о возможных юридических последствиях доставки топлива.

При этом заявление сенатора само по себе не означает, что судно или его владелец уже признаны нарушителями закона. Для оценки ситуации необходимо учитывать условия применимых лицензий, маршрут перевозки и конечного получателя груза.

Пока неизвестно, как EASTMED отреагировала на письмо и намерена ли компания раскрыть запрошенную информацию. Блюменталь, в свою очередь, дал понять, что продолжит добиваться проверки подобных поставок.

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