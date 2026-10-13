Рекордные $276 миллионов: Илон Маск стал главным спонсором республиканцев на промежуточных выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск официально возглавил список самых масштабных публичных доноров текущей промежуточной избирательной кампании в Соединенных Штатах, инвестировав сотни миллионов долларов в победу консервативных политиков. Бизнесмен сфокусировал финансовые ресурсы на сохранении и укреплении позиций представителей Республиканской партии в верхней палате Конгресса.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Начиная с середины лета, основатель компании SpaceX перечислил республиканским структурам и своему специализированному политическому комитету America PAC более 276 миллионов долларов. Ранее неизвестную информацию о подробных объемах этих траншей обнародовало издание The New York Times , ссылаясь на официальных представителей предпринимателя.

Львиная доля этих средств была направлена на выборы сенаторов.

"Senate Leadership Fund, обеспечивающий поддержку кандидатов-республиканцев в Сенат, получил от Маска 158 миллионов долларов, — отмечают журналисты NYT, анализируя финансовые отчеты, — этот вклад самостоятельно превысил совокупное квартальное собрание аналогичного фонда Демократической партии от абсолютно всех ее доноров".

Значительные финансовые вливания получил и непосредственный проект бизнесмена.

"Более 76 миллионов долларов Илон Маск дополнительно инвестировал в America PAC, — добавляют авторы материала, — этот суперкомитет фокусируется на привлечении пассивных консервативных избирателей, обычно игнорирующих голосование".

Структура ведет активную деятельность в семи ключевых штатах, где идет самая упорная борьба за сенатские кресла, а также в 36 округах на выборах в Палату представителей. Представители America PAC уже отчитались о масштабной кампании по прямой агитации, охватив около 6,5 миллиона домохозяйств.

Кроме того, Маск выделил 20 миллионов долларов комитету поддержки республиканцев в Палате представителей, по 10 миллионов — группе помощи кандидату в Сенат от Техаса Кену Пакстону и ассоциации республиканских губернаторов, а также еще 2 миллиона на нужды ассоциации генеральных прокуроров партии.

Совокупный объем подтвержденных пожертвований бизнесмена за текущий электоральный цикл 2025-2026 годов составил около 366 миллионов долларов. Для сравнения, во время президентской гонки 2024 года эта цифра составляла около 290 миллионов. В то же время эксперты отмечают, что реальная сумма помощи республиканцам может быть значительно выше, поскольку часть денег Маск перечисляет через "темные фонды", которые юридически не обязаны открывать имена своих меценатов.

Такая активность свидетельствует о полной перезагрузке политических альянсов бизнесмена. Несмотря на прошлогодние публичные разногласия с Дональдом Трампом и заявления о намерениях сократить политические издержки, Илон Маск полностью возобновил дружеские контакты с лидером республиканцев, явившись с ним вместе на трех масштабных мероприятиях только за последние две недели. Примечательно, что, несмотря на астрономическую для рядового избирателя сумму в 366 миллионов долларов, для самого богатого человека планеты эти расходы почти незаметны — они составляют лишь около 0,035% от его капитала по состоянию на октябрь 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп и Илон Маск, похоже, окончательно преодолели прошлогодний публичный конфликт. Один из самых громких политических союзов последних лет снова восстанавливается, а миллиардер готов вернуться к активной поддержке Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.