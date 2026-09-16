Россия на пороге нового удара: в США определились с датой решающего голосования по санкциям

О подготовке финального голосования сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу. Республиканец Майкл Маккол заявил, что лично будет вести дебаты перед рассмотрением документа в сессионном зале.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Накануне Палата представителей проголосовала за правила рассмотрения законопроекта со счетом 214 против 211. Это решение открыло путь к обсуждению документа по существу, однако само по себе не означало его принятия. Финальное голосование назначено на 16 сентября.

Законопроект, известный как санкционный закон Линдси Грэма, предусматривает возможность введения против стран, продолжающих покупать российские энергоносители, вторичных пошлин до 100%. Документ также предусматривает расширение санкций против российских чиновников, банков, предприятий и представителей военного руководства, а также меры против так называемого "теневого флота" и ограничений на инвестиции в российскую экономику.

Первоначальная версия инициативы предусматривала значительно более высокие – до 500% — вторичные пошлины. В ходе переговоров текст изменили, в частности снизив максимальную ставку для третьих стран до 100% и ограничив перечень потенциальных адресатов.

Соавтор законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, после прохождения процедурного голосования обратился к украинской общине. Он заявил о продолжении поддержки Украины и подчеркнул, что цель инициативы – усилить экономическое давление на российскую военную машину.

В случае одобрения Палатой представителей в неизменном виде документ сможет перейти на подпись президенту США Дональду Трампу. При этом окончательное решение о вступлении закона в силу будет зависеть от дальнейших действий Белого дома.

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