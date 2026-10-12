Россия обещала дизель США, но есть один нюанс: почему сделка Трампа оказалась под вопросом

Россия частично разрешила экспорт дизельного топлива, однако ее способность выполнить договоренности с США остается неопределенной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого обратили внимание на проблемы российской нефтепереработки и риск нового дефицита топлива внутри страны.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

10 октября российские власти объявили о частичном снятии введенного ранее запрета на экспорт дизеля, разрешив поставлять на мировой рынок до 500 тысяч тонн топлива. Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным, предусматривающей немедленную поставку более 300 тысяч тонн дизеля для американского и мирового рынков, еще 500 тысяч тонн в ноябре 2026 года и увеличение объемов в дальнейшем.

Однако, по оценке ISW, пока неясно, располагает ли Россия достаточными запасами для выполнения этих обязательств. В июле 2026 года Москва ограничила экспорт после украинских ударов по нефтяной инфраструктуре, которые, согласно приведенным в отчете оценкам, могли вывести из строя до 45% перерабатывающих мощностей и способствовали дефициту бензина в стране.

Дополнительные вопросы вызывает информация об импорте Россией 176 тысяч тонн нефтепродуктов, преимущественно дизеля, из южнокорейских портов в июле и августе.

По данным Financial Times, на которые ссылается ISW, российские НПЗ способны производить около 5,8 млн тонн дизеля в месяц. При условии восстановления нормальной работы предприятий на экспорт может направляться от 1,2 до 2 млн тонн.

При этом даже поставка 500 тысяч тонн в ноябре обеспечила бы менее 4% мирового спроса на дизельное топливо.

Главная проблема Москвы заключается не только в объемах производства, но и в возможности физически доставить топливо в согласованные сроки. Кроме того, масштабный экспорт способен усугубить ситуацию на внутреннем рынке России.

Таким образом, выполнение договоренности с Вашингтоном будет зависеть от восстановления нефтепереработки, логистики и готовности Кремля пожертвовать стабильностью внутреннего снабжения ради экспортных поставок.

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