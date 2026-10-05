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Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев: в США ответили на угрозы Кремля

Марко Рубио заявил, что США будут самостоятельно решать, безопасно ли дипломатам оставаться в Киеве.

5 октября 2026, 21:05
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Slava Kot

США не планируют автоматически вывозить дипломатов из Киева по требованию России. Вашингтон будет самостоятельно оценивать ситуацию безопасности и принимать решение о работе своего посольства в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев: в США ответили на угрозы Кремля

Марко Рубио. Фото из открытых источников

По его словам, Москва уже несколько месяцев призывает иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу. Однако американская сторона не намерена менять свою позицию только из-за таких заявлений.

"Мы имеем там посольство и будем сами определять, безопасно ли им там находиться", — подчеркнул Рубио.

Представитель Трампа также отметил, что США регулярно анализируют риски для дипломатических представительств в разных странах мира. По его словам, если американские власти придут к выводу, что пребывание дипломатов в Киеве стало слишком опасным, позицию могут пересмотреть.

Напомним, что ранее издание The Guardian сообщало, что западные посольства разрабатывают планы действий по эвакуации своих миссий из Киева. Среди возможных вариантов рассматривался переезд во Львов или Польшу, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических миссий уведомлений о намерении переезжать. Представитель МИД Георгий Тихий пояснил, что для таких решений существует определенная процедура. В частности, иностранные представительства должны заблаговременно информировать украинскую сторону о соответствующих шагах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.



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