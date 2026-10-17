Россию могут вытащить из-под Китая в обмен на санкции: что задумал Трамп

Все, что мы сейчас видим, может быть стратегическим хаосом. И все же, в этом хаосе можно выделить ряд относительно логических цепочек, которые вряд ли были стратегией изначально, но сейчас могут превратиться в не совсем логичную, но стратегию. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что война в Иране предполагала, в понимании США, что убийство Хаменеи и верхушки Ирана приведет к повторению венесуэльского сценария. Режим должен был упасть, а США должны были начать контролировать иранские нефть и газ и поставили бы Китай в сверхсложную ситуацию зависимости от контроля США не только за мировой нефтью, но это также означало бы, что США практически единолично имеют контроль над Орумузом, Панамским и Суэцким каналами со всеми вытекающими последствиями для китайской торговли.

Вадим Денисенко отметил, что в мире есть три крупных производителя углеводородов — США, Россия и страны Персидского залива. Когда все трое работают на полную мощность, цены на энергоносители падают, потому что есть их переизбыток. Исключение двух игроков делает цены космическими и ведет к уменьшению потребления нефти. Исключение одного из игроков позволяет держать цены на высоком, но не критическом уровне. Сейчас сложилась ситуация, что выпустить нефть Ближнего Востока США не могут. Потому, похоже, возникла идея вернуться к первому драфту плана Дмитриева летней давности.

"Суть этого плана тогда была следующая: Россия дает США право стать неким посредником в торговле подсанкционными товарами в ЕС и не только. Плюс запускает США в какие-либо проекты на Севере. В обмен на это США добиваются снятия санкций с РФ от ЕС. В обмен на это Трамп должен предоставить Европе гарантии безопасности", – отметил политолог.

Он замечает, с точки зрения США, суть этой комбинации, как можно об этом судить, сводится к нескольким вещам: США помогают России и Россия выпрыгивает из китайской технологической и финансовой зависимости; европейцы вынуждены будут оставаться в фарватере США как главного гаранта безопасности; ЕС даже в теории не сможет балансировать между США и КНР.

Вадим Денисенко отмечает, что весь этот план красив на бумаге, но, конечно же, столкнется с рядом трудностей при исполнении. Современный мир руководствуется не только экономической и геополитической логикой, в нем очень большая часть всего того, что Трамп и Путин не понимают. Поэтому этот план будет точно иметь проблемы с выполнением. Особенно в США.

"Должен еще раз повторить то, что писал ранее: Европа будет ждать результатов выборов в сенат. Россияне считают, что у них ситуация он-он. Получится – хорошо. Не получится, есть длинное окно возможностей почти безнаказанных ударов по украинской экономике. Украина же приняла решение также ждать третьего ноября, но мы должны помнить 3.11.2026 – это условная дата. Ибо до первого заседания сената пройдет почти два месяца. И Трамп явно не готов останавливать свою активность", – подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп захотел увидеть Путина в Майами: почему приглашение на G20 может привести к громкому скандалу.