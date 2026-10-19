Рубио отреагировал на упреки Зеленского и призвал его сосредоточиться на завершении войны

Госсекретарь США Марк Рубио официально опроверг заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы ставил на паузу передачу критически важной разведывательной информации Киеву. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взаимодействие в сфере безопасности продолжается в штатном режиме. В то же время, он прокомментировал инцидент, о котором ранее сообщали журналисты, когда массированный баллистический удар по столице Украины произошел без традиционного заблаговременного оповещения со стороны американских партнеров.

Марко Рубио и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Если это произошло в прошлую ночную атаку, я не знаю точно, — отметил госсекретарь США, добавив, что технические специалисты уже разбираются в ситуации с передачей сигналов. — Я знаю, что несколько ночей тому назад возникла проблема с программным обеспечением, связанная с их системой раннего предупреждения".

По словам чиновника, американские военные структуры сразу присоединились к решению этой проблемы.

"Я знаю, что Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) участвовало в изучении этого вопроса, – подчеркнул Рубио, опираясь на данные от оборонного ведомства. – И именно такой отчет они нам предоставили. Я не могу прокомментировать произошедшее минувшей ночью".

Отдельно руководитель американской дипломатии выразил удивление из-за публичных обвинений, которые раздаются со стороны украинского лидера в адрес Белого дома.

"Я не знаю, откуда он это берет и почему делает такие заявления печати, — констатировал госсекретарь, переадресовав вопрос о мотивах таких обвинений непосредственно Офису Президента Украины. – Вам стоит вернуться и спросить у него. Никакой паузы не было".

В конце своего выступления Марк Рубио четко обозначил приоритеты текущей администрации США, намекнув, что Киеву следует изменить вектор своей публичной активности.

"Но опять же, то, на чем он должен сосредоточиться и на чем хотим сосредоточиться мы, — это прекращение этой войны, — резюмировало американское чиновник, призвав все стороны к конструктиву. — Вот на чем он должен быть сконцентрирован. Это то, на чем мы хотим, чтобы все сосредоточились. Это то, на чем мы хотим, чтобы сосредоточились россияне".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист "Радио Свобода" заявил, что сегодня ночью во время ударов баллистикой по Киеву снова не было предварительных предупреждений.