Рубио раскрыл роль США в ударе Израиля по Ирану

Соединенные Штаты Америки официально не были вовлечены в непосредственное нанесение ударов по Ирану, однако активно способствовали Израилю, предоставив ему высокоточную разведывательную информацию. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио, передает ABC News. По его словам, Вашингтон готов помочь Израилю в случае масштабного ответа со стороны Ирана.

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В СМИ появилась информация, что Тегеран уже готовит ответные удары, и американские источники подтверждают высокую вероятность запуска иранских ракет. В связи с этим Соединенные Штаты развертывают дополнительные силы в регионе: к Ближнему Востоку уже переброшен эсминец USS Thomas Hudner, а еще один корабль находится в готовности по приказу Белого дома.

Параллельно Израиль проводит активную дипломатическую кампанию. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху планирует телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уже прошли контакты с лидерами Франции, Германии и Индии. Как отмечает канцелярия главы правительства Израиля, все лидеры выразили понимание и поддержку права страны на самооборону в условиях угрозы Ирану.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что США были заранее проинформированы о намерениях Израиля нанести удар, хотя сами не принимали в этом участия. Он подчеркнул, что американское командование находится в состоянии боевой готовности и приказ действовать в случае прямой угрозы.

Портал "Комментарии" уже писал, что после масштабных воздушных ударов, нанесенных Израилем по военным и ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран якобы начал искать новые пути к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.