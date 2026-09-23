Рубио раскрыл замысел Трампа: как США хотят изолировать Россию и Китай

Соглашение по Гренландии, заключенное США, Данией и непосредственно властями острова, призвано укрепить безопасность Арктического региона и не допустить появления там военной инфраструктуры Китая или России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, Дональд Трамп говорил о стратегическом значении Гренландии еще во время своего первого президентского срока. Для Вашингтона остров имеет особое значение из-за его географического положения и роли в обеспечении безопасности Северной Америки.

"Мы ни в коем случае не можем позволить себе однажды проснуться в мире, где там находятся китайские базы, российские базы или базы кого-либо еще", — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу. Оно, по его словам, предоставляет США возможность размещать на территории Гренландии необходимое количество военных объектов, а также предусматривает дальнейшее развитие американского военного потенциала и противоракетной обороны в регионе.

Отдельный блок соглашения касается иностранных инвестиций. Рубио заявил, что документ предусматривает процедуру проверки потенциальных инвесторов. Компании, желающие реализовать проекты на острове, должны будут пройти проверку со стороны США и Дании.

По словам госсекретаря, таким образом стороны намерены исключить инвестиции компаний, связанных с Китаем или другими государствами, которые Вашингтон рассматривает как потенциальных противников.

Марко Рубио назвал достигнутую договоренность "феноменальной" и подчеркнул ее значение для долгосрочной безопасности Арктики.

Таким образом, Вашингтон рассматривает соглашение не только как механизм военного сотрудничества с Данией и Гренландией, но и как инструмент контроля за будущим стратегическим и экономическим присутствием других государств на острове.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рубио спрогнозировал, как закончится война России против Украины.



