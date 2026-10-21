Рубио резко высказался о роли США в войне и раскрыл детали переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской помощи Украина могла бы не сохраниться как суверенное государство. Об этом он сказал журналистам в среду во время визита в Индию, сообщает Bloomberg.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, Украина как суверенное государство сейчас не существовала бы", — заявил глава американской дипломатии.

Отдельно он упомянул поддержку во времена администрации Дональда Трампа.

Рубио отвечал на вопросы о публикации The Wall Street Journal, посвященной работе спутниковой системы Starlink, которую украинские военные используют, в частности, для связи и противодействия российским воздушным атакам.

По данным газеты, глава SpaceX Илон Маск обсуждал замедление работы системы с Трампом и представителями его администрации. Издание ссылалось на неназванных чиновников и источники, знакомые с ситуацией.

Рубио заявил, что ему неизвестно о предварительной осведомленности президента США. Он также подчеркнул, что Вашингтон не руководил этим процессом и не может полностью контролировать решения частной компании относительно ее продукта. При этом госсекретарь отметил, что США больше не намерены занимать оборонительную позицию в этой дискуссии.

Отдельно Рубио прокомментировал визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. По его словам, переговоры о завершении войны сейчас сосредоточены, в частности, на будущем Донбасса. Для преодоления разногласий, отметил госсекретарь, предлагалось несколько нестандартных идей.

Рубио подчеркнул, что обеим сторонам придется пойти на определенные уступки. При этом ключевой задачей Украины он назвал получение долгосрочных гарантий безопасности, которые помогли бы предотвратить новое вторжение или нападение в будущем.

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