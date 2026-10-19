Рубио сделал заявление о причинах продолжения войны в Украине: смогут ли помочь выборы

Вопрос проведения выборов в Украине имеет значение, однако не является основной причиной, по которой российско-украинская война продолжается. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ClashReport.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Поднимается вопрос о выборах, и я не говорю, что он неважен. Но это не является основной причиной того, почему война до сих пор продолжается", — подчеркнул глава американского Госдепартамента.

Таким образом Рубио разграничил тему выборов и более широкие причины отсутствия прекращения боевых действий. При этом он не назвал конкретного решения, которое могло бы привести к завершению войны, и не возложил прямо на Киев ответственность за ее продолжение.

Отдельно госсекретарь затронул украинские удары по объектам, связанным с перевозкой российских энергоносителей. В качестве примера он привел инциденты с судами в Черном море, после которых, по его словам, американские компании обращались к властям США с жалобами.

"Нам звонили американские компании и говорили: "Эй, на том судне, которое было поражено Украиной, была наша нефть"", — рассказал Рубио.

Заявление демонстрирует, что Вашингтон учитывает не только военные и дипломатические аспекты войны, но и экономические интересы американского бизнеса. Однако слова Рубио не означают, что США официально обвинили Украину в эскалации конфликта.

Госсекретарь также не заявил, что вопрос выборов следует игнорировать. Его позиция заключается в том, что эта тема не объясняет сама по себе, почему боевые действия продолжаются.

На фоне дискуссий о возможных путях урегулирования войны подобные заявления показывают, насколько широкий круг политических и экономических факторов влияет на американский подход к конфликту.

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