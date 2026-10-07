Санкции оказались фикцией: стало известно о невероятном успехе дочери Путина в США

Вероятная дочь находящегося под санкциями российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова в 2024 году стала соавторкой научной работы, перевод которой опубликовало американское издательство Allerton Press. На это обратили внимание журналисты издания "Вот Да".

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Речь идет об исследовании "Гальваническая коррекция нейронного управления установкой взгляда. Часть 2". Публикация является продолжением предыдущей работы, посвященной той же тематике. Среди соавторов кроме Тихоновой указаны ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, Владимир Александров и другие ученые. Библиографические данные подтверждают выход русскоязычной версии в 2024 году, а англоязычный перевод впоследствии появился в Moscow University Mechanics Bulletin.

Allerton Press специализируется на англоязычном издании и распространении научных работ, связанных с постсоветским научным пространством. Компания входит в группу Pleiades Publishing, еще до начала полномасштабной войны тесно работавшую с российскими научными учреждениями. В 2022 году Pleiades заявила о прекращении сотрудничества с российскими государственными и подконтрольными государству структурами, однако оставила возможность работать с отдельными учеными как с частными авторами.

Екатерина Тихонова находится под санкциями США с 2022 года. Американское Минфин отнесло ее в близкое окружение российского президента и отметило, что она связана с работой, поддерживающей российские государственные и оборонные интересы.

Тихонова также возглавляет структуру "Иннопрактики" при МГУ. Ее публичная научная деятельность через международные издательские платформы обратила внимание именно на сочетание санкционного статуса и сохранение доступа к западному академическому пространству.

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