logo

BTC/USD

83724

ETH/USD

2579.97

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Санкции оказались фикцией: стало известно о невероятном успехе дочери Путина в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции оказались фикцией: стало известно о невероятном успехе дочери Путина в США

Находящаяся под санкциями США Екатерина Тихонова стала соавторкой научной работы, перевод которой опубликовало Allerton Press

7 октября 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вероятная дочь находящегося под санкциями российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова в 2024 году стала соавторкой научной работы, перевод которой опубликовало американское издательство Allerton Press. На это обратили внимание журналисты издания "Вот Да".

Санкции оказались фикцией: стало известно о невероятном успехе дочери Путина в США

Фото: из открытых источников

Речь идет об исследовании "Гальваническая коррекция нейронного управления установкой взгляда. Часть 2". Публикация является продолжением предыдущей работы, посвященной той же тематике. Среди соавторов кроме Тихоновой указаны ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, Владимир Александров и другие ученые. Библиографические данные подтверждают выход русскоязычной версии в 2024 году, а англоязычный перевод впоследствии появился в Moscow University Mechanics Bulletin.  

Allerton Press специализируется на англоязычном издании и распространении научных работ, связанных с постсоветским научным пространством. Компания входит в группу Pleiades Publishing, еще до начала полномасштабной войны тесно работавшую с российскими научными учреждениями. В 2022 году Pleiades заявила о прекращении сотрудничества с российскими государственными и подконтрольными государству структурами, однако оставила возможность работать с отдельными учеными как с частными авторами.

Екатерина Тихонова находится под санкциями США с 2022 года. Американское Минфин отнесло ее в близкое окружение российского президента и отметило, что она связана с работой, поддерживающей российские государственные и оборонные интересы.

Тихонова также возглавляет структуру "Иннопрактики" при МГУ. Ее публичная научная деятельность через международные издательские платформы обратила внимание именно на сочетание санкционного статуса и сохранение доступа к западному академическому пространству.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий Кремль и войну против Украины, обеспокоился из-за возможной опасной инфекции в Иркутской области. Артист должен выступить там с концертом, однако, по сообщениям российских СМИ, его представители решили выяснить реальную эпидемиологическую ситуацию в регионе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости