Сделка Трампа с Путиным дала трещину: громкое заявление сенаторов США

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Кравцев Сергей
Решение президента США Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Семь американских сенаторов от обеих ведущих партий выступили против этого шага, заявив, что Вашингтон не должен поддерживать доходы России, пока продолжается война против Украины.
Сенат США. Фото: из открытых источников
Совместное заявление подписали Джин Шахин, Сьюзан Коллинз, Ричард Блюменталь, Лиза Мурковски, Рон Уайден, Том Тиллис и Джон Кертис. Политики утверждают, что решение администрации противоречит действующему законодательству и может обеспечить Москве дополнительные финансовые ресурсы.
В своем обращении сенаторы напомнили, что в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей, стремясь ограничить финансирование российской агрессии за счет американских денег.
Авторы обращения считают, что разрешение на импорт российского дизельного топлива прямо противоречит установленным ограничениям. Кроме того, они заявили, что администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила объяснений, которых, по мнению сенаторов, требует законодательство.
Особое возмущение политиков вызвал риск того, что закупки топлива могут приносить России доходы на фоне продолжающихся боевых действий и гибели мирных жителей Украины.
Они потребовали от администрации Трампа немедленно изменить курс. При этом заявление демонстрирует, что решение по российскому топливу стало предметом открытого разногласия между Белым домом и представителями обеих партий в Конгрессе.
Главный вопрос теперь заключается в том, последует ли за критикой политический пересмотр решения и какие аргументы администрация представит в защиту своей позиции.
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