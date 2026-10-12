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Сделка Трампа с Путиным дала трещину: громкое заявление сенаторов США

Семь республиканцев и демократов обвинили администрацию Трампа в отступлении от закона и потребовали немедленно пересмотреть решение, позволяющее ввозить российское дизельное топливо в США

12 октября 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Решение президента США Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Семь американских сенаторов от обеих ведущих партий выступили против этого шага, заявив, что Вашингтон не должен поддерживать доходы России, пока продолжается война против Украины.

Сделка Трампа с Путиным дала трещину: громкое заявление сенаторов США

Сенат США. Фото: из открытых источников

Совместное заявление подписали Джин Шахин, Сьюзан Коллинз, Ричард Блюменталь, Лиза Мурковски, Рон Уайден, Том Тиллис и Джон Кертис. Политики утверждают, что решение администрации противоречит действующему законодательству и может обеспечить Москве дополнительные финансовые ресурсы.

В своем обращении сенаторы напомнили, что в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей, стремясь ограничить финансирование российской агрессии за счет американских денег.

"Конгресс четко заявил: США не должны импортировать нефть из России, пока она не прекратит свою агрессию против Украины и не откажется от угроз в адрес наших союзников по НАТО", — говорится в заявлении.

Авторы обращения считают, что разрешение на импорт российского дизельного топлива прямо противоречит установленным ограничениям. Кроме того, они заявили, что администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила объяснений, которых, по мнению сенаторов, требует законодательство.

Особое возмущение политиков вызвал риск того, что закупки топлива могут приносить России доходы на фоне продолжающихся боевых действий и гибели мирных жителей Украины.

"Соединенные Штаты не должны бросать Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать мирных граждан Украины", — подчеркнули сенаторы.

Они потребовали от администрации Трампа немедленно изменить курс. При этом заявление демонстрирует, что решение по российскому топливу стало предметом открытого разногласия между Белым домом и представителями обеих партий в Конгрессе.

Главный вопрос теперь заключается в том, последует ли за критикой политический пересмотр решения и какие аргументы администрация представит в защиту своей позиции.

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Источник: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-6-bipartisan-senatorsstatement-on-legality-of-imports-of-russian-diesel-fuel
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