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Шокирующий случай в США: приговоренная к смертной казни женщина выжила после 2 смертельных инъекций

В США Криста Пайк пришла в себя после двух смертельных инъекций во время казни.

7 октября 2026, 11:20
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Slava Kot

В США 50-летняя Криста Пайк, которая должна была быть казнена в штате Теннесси, пришла в себя после двух попыток выполнить смертельную инъекцию. По словам ее адвокатов, женщина уже может говорить, однако врачи ожидают длительное восстановление. Ее случай называют первым в истории США, когда осужденная пережила процедуру смертельной инъекции.

Шокирующий случай в США: приговоренная к смертной казни женщина выжила после 2 смертельных инъекций

Криста Пайк

По данным защиты, во время казни у Пайка возникли серьезные проблемы с внутривенными катетерами. Медицинские эксперты предполагают, что их могли неправильно установить, поэтому пентобарбитал не попал непосредственно в вену, а накапливался в тканях.

Адвокаты утверждают, что во время процедуры у женщины возникли ожоги и тяжелые повреждения рук. Они также заявили, что даже после госпитализации Пайк оставалась в наручниках и оковах.

Защитники Пайк подчеркивают, что медики заранее предупреждали представителей власти о возможных затруднениях. По их словам, осужденная имела тонкие вены и заболевания крови, которые могли осложнить введение препаратов.

"Видимо, ни один из членов группы, которая проводила казнь, не осознавал, что внутривенные катетеры были установлены неправильно или что вены лопнули", — говорится в судебном заявлении адвокатов.

Теперь юристы пытаются добиться сохранности всей информации о процедуре. Они планируют использовать эти материалы в суде, доказывая, что власти Теннесси могли нарушить конституционный запрет на жестокие и необычные наказания.

Губернатор Теннесси Билл Ли ранее отказался заменить Пайк смертный приговор на пожизненное заключение. После неудачной казни он поручил провести независимое расследование и отложил исполнение смертных приговоров в штате до 2027 года. Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему заключенные в США годами ждут в камере смертной казни.



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Источник: https://edition.cnn.com/2026/10/06/us/tennessee-execution-christa-pike
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