Скандал бьет по Трампу перед выборами: чем обеспокоены почти 70% американцев

Коррупция и возможные конфликты интересов стали одной из главных причин недовольства американцев администрацией Дональда Трампа. Согласно опросу Financial Times и Focaldata, около 69% зарегистрированных избирателей США обеспокоены возможными злоупотреблениями во власти во время второго президентского срока Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что почти половина американцев, голосовавших за республиканца в 2024 году, также выразили такую обеспокоенность. При этом почти 50% всех опрошенных считают, что проблема коррупции при нынешней администрации серьезнее, чем при предыдущих президентах.

Недовольство усиливается на фоне роста стоимости жизни и последствий войны с Ираном. По данным опроса, около 54% избирателей возлагают основную ответственность за подорожание товаров на администрацию Трампа или республиканцев в Конгрессе. Более 40% респондентов признались, что рост цен повысил вероятность их голосования за демократов на промежуточных выборах.

Материальное положение ухудшилось у 56% участников исследования после вступления Трампа в должность в январе 2025 года. Более четверти сообщили, что были вынуждены экономить на продуктах питания или медицинской помощи.

Дополнительные вопросы вызывает бизнес семьи президента. По данным FT, за время второго срока Трампа его родственники заработали не менее $1 млрд на криптовалютных проектах. Некоторые связанные с президентской семьей инвесторы и компании также получили выгоду от изменений политики и государственных контрактов.

Белый дом отвергает обвинения. Пресс-секретарь Дэвис Ингл заявил, что Трамп борется с мошенничеством и экономит средства налогоплательщиков, а конфликтов интересов в его деятельности нет.

На фоне приближения промежуточных выборов сочетание экономических трудностей и претензий к прозрачности власти может стать серьезным испытанием для республиканцев. Впрочем, результаты опроса отражают настроения респондентов и сами по себе не предопределяют исход голосования.

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