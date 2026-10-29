Скандальное заявление экс-президента США: в чем Барак Обама обвинил Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выступил с жесткой критикой в адрес действующей администрации Белого дома, обвинив ее в подрыве международных союзнических отношений и ослаблении поддержки Украины.

Барак Обама. Скриншот из видео

Экс-лидер страны выразил глубокое возмущение текущей дипломатической стратегией Вашингтона. По его убеждению, нынешнее поведение Дональда Трампа вредит глобальной безопасности и обесценивает усилия противостоящих агрессии.

"И пока мы отталкиваем ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом склоняется перед Владимиром Путиным", — эмоционально подчеркнул бывший глава государства.

Обама отметил, что такая позиция Вашингтона является прямым ударом по странам, рассчитывавшим на американское лидерство. Он подчеркнул, что действиями нынешней администрации США фактически подрывают доверие к себе на международной арене. По словам политика, американские власти просто "предают украинцев, которые борются за свободу и демократию", оставляя их один на один с серьезными вызовами.

Это заявление вызвало большой резонанс в политических кругах США, поскольку демонстрирует серьезный внутренний раскол во взглядах на внешнюю политику и помощь иностранным партнерам. Действующая администрация Белого дома пока не предоставила официальных комментариев в ответ на упреки бывшего президента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заявления президента США Дональда Трампа о существенных сдвигах в вопросе прекращения войны в Украине исключительно декларативны. Такую оценку новым дипломатическим инициативам Вашингтона дал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, проанализировав реальное положение дел на фронте и в кулуарах большой политики.