"Сказал только половину правды": эксперт раскрыл цель заявления Рубио о провале переговоров

Переговоры о прекращении войны России против Украины не приносят ожидаемого прогресса. Политолог Олег Саакян, комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио о тупике в переговорном процессе, отметил , что Вашингтон фактически признает отсутствие результатов, но не озвучивает всех причин дипломатического тупика.

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По мнению эксперта, заявление американского должностного лица свидетельствует о том, что предыдущие попытки достичь договоренностей не оправдали ожиданий. В то же время Саакян обратил внимание на то, что Рубио не призывает изменить подход к переговорам и усилить давление на Кремль. Политолог связывает это с позицией президента США Дональда Трампа, политическую линию которого госсекретарь вряд ли станет публично подвергать сомнению.

"Он сказал первую половину правды, а вторую промолчал", — подчеркнул Саакян, комментируя слова Рубио.

По его убеждению, признание отсутствия прогресса должно сопровождаться объяснением, почему переговоры не дают результата и какие шаги необходимо предпринять для изменения ситуации.

Политолог считает, что американская администрация действует с учетом собственных политических приоритетов, поэтому публичные заявления ее представителей могут не отражать всех проблем переговорного процесса. В частности, вместо пересмотра стратегии Вашингтон пока не демонстрирует готовность к принципиально иному подходу по отношению к Москве.

"Понятно, что он не скажет, что нужно давить на Россию, нужно менять подходы, потому что это будет торпедировать линию его шефа", – заявил эксперт.

Таким образом Саакян предполагает, что позиция Рубио ограничена политическим курсом Трампа, а отсутствие договоренностей сама по себе не означает готовности США менять тактику.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговоры украинской делегации с Соединенными Штатами вряд ли дадут ощутимый результат, если Вашингтон не пересмотрит свой подход к России.