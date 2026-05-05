США "Скажете, что я недостаточно умен": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном
"Скажете, что я недостаточно умен": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

До этого Трамп заявлял, что может "уничтожить" иранское руководство.

5 мая 2026, 09:50
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп воздержался от прямого ответа на вопросы журналистов о том, продолжает ли действовать перемирие с Ираном после инцидента со стрельбой в районе Ормузского пролива.

Во время общения с прессой его спросили, можно ли считать договоренности о прекращении огня еще действующими и существует ли риск возобновления боевых действий. В ответ Трамп заявил, что не готов комментировать ситуацию однозначно.  

"Я не могу этого сказать. Если я отвечу на этот вопрос, вы скажете, что такой человек недостаточно умен, чтобы быть президентом", — отметил он, избегая четкой позиции относительно дальнейшего развития событий.

Ранее Трамп делал жесткие заявления в адрес иранского руководства, предупреждая о возможных последствиях в случае атак на американские суда в Ормузском проливе или Персидском заливе. Он даже заявлял о готовности к максимально жесткому ответу.  

Напряжение вокруг Ирана остается высоким. Еще 24 апреля Трамп отмечал, что не рассматривает применение ядерного оружия, однако допускал силовой сценарий без его использования. В то же время он избегал конкретных прогнозов по мирному соглашению, отметив, что его не стоит торопить.

Тогда же появлялись сообщения об активизации иранских военно-морских сил в стратегически важном Ормузском проливе, в частности об установлении мин и усилении контроля над судоходством.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий резко прокомментировал заявление президента Украины о введении режима тишины с 6 мая. Он расценил этот шаг как якобы политический маневр и попытку влияния на информационную повестку дня.



