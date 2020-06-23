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США останавливают выдачу рабочих виз

Некоторые категории специалистов могут не пускать на работу в США вплоть до конца 2020 года

сегодня, 08:39
Автор:

Виолетта Комаровская
США останавливают выдачу рабочих виз

США решили временно остановить выдачу рабочих виз иностранцам. Из-за кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса, Штаты хотят освободить больше рабочих мест для своих граждан. Об этом пишет Reuters. 

Рабочие визы некоторые категории специалистов не смогут получить до конца текущего года. 

"Президент США продлевает, а также расширяет приостановление действия отдельных виз вплоть до конца 2020 года. Американские рабочие должны быть на первом месте в период, когда мы будем восстанавливать экономику после последствий коронавируса", - заявили в Белом доме. 

Указ Дональда Трампа распространяется сразу на несколько категорий виз: 

- визы для квалифицированных рабочих в технологической отрасли (H-1B) и их супругов (H-4);

- визы для сезонных рабочих (H-2B);

- визы для руководителей, которые приезжают из-за рубежа, но не меняют работодателя (L-1);

- некоторые визы для исследователей и ученых (J-1).

По данным источников в Администрации Трампа, на этот шаг пошли, чтобы освободить в стране около полумиллиона рабочих мест для американцев. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, куда можно устроиться на работу в Польше во время карантина. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-workers/trump-to-suspend-h-1b-work-visas-and-others-through-end-of-year-idUSKBN23T2ZW
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