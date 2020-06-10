США открыли консульство в Гренландии, которую хотел купить Трамп

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Антон Корнилов
США открыли консульство в городе Нук на острове Гренландия.
Об этом сообщили в российском издании "Медуза" со ссылкой на заявление государственного
секретаря США Майка Помпео.
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что США
планируют развивать арктический регион и надеются, что именно появление
американского консульства в Гренландии станет первым шагом на пути этому и
будет способствовать процветанию региона.
Ранее консульство США работал на территории Гренландии в
1940-1953 годах, а еще в конце 2019 года США заявили о планах по возобновлении
работы в арктическом регионе.
По информации американской газеты The Wall Street Journal в августе 2019 года,
президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность покупки
Гренландии, который считается автономной территорией Дании. Позднее Трамп
подтвердил информацию и опубликовал в своем официальном аккаунте Twitter шутку,
в которой пообещал не строить небоскребы Trump Tower в Гренландии.
Американское издание The Washington Post писало, что
администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании 600
миллионов долларов в год за владение островом Гренландия, но представители
самой Гренландии и Дании заявили, что остров не продается, а его судьбой
управляют только его жители. После этого Трамп отменил запланированную встречу
с премьер-министром Дании.
Как сообщал портал "Комментарии", умер президент Бурунди,
который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране.
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