США открыли консульство в Гренландии, которую хотел купить Трамп

США открыли консульство в городе Нук на острове Гренландия. Об этом сообщили в российском издании "Медуза" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майка Помпео.



Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что США планируют развивать арктический регион и надеются, что именно появление американского консульства в Гренландии станет первым шагом на пути этому и будет способствовать процветанию региона.

Ранее консульство США работал на территории Гренландии в 1940-1953 годах, а еще в конце 2019 года США заявили о планах по возобновлении работы в арктическом регионе.

По информации американской газеты The Wall Street Journal в августе 2019 года, президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность покупки Гренландии, который считается автономной территорией Дании. Позднее Трамп подтвердил информацию и опубликовал в своем официальном аккаунте Twitter шутку, в которой пообещал не строить небоскребы Trump Tower в Гренландии.

Американское издание The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании 600 миллионов долларов в год за владение островом Гренландия, но представители самой Гренландии и Дании заявили, что остров не продается, а его судьбой управляют только его жители. После этого Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании.

Как сообщал портал "Комментарии", умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране.

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