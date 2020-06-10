kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9866.68

ETH/USD

246.73

LTC/USD

46.67

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США открыли консульство в Гренландии, которую хотел купить Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

США открыли консульство в Гренландии, которую хотел купить Трамп

США хотят развивать Гренландию и арктический регион в целом

сегодня, 21:22
Автор:

Антон Корнилов
США открыли консульство в Гренландии, которую хотел купить Трамп

США открыли консульство в городе Нук на острове Гренландия. Об этом сообщили в российском издании "Медуза" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майка Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что США планируют развивать арктический регион и надеются, что именно появление американского консульства в Гренландии станет первым шагом на пути этому и будет способствовать процветанию региона.

Ранее консульство США работал на территории Гренландии в 1940-1953 годах, а еще в конце 2019 года США заявили о планах по возобновлении работы в арктическом регионе.

По информации американской газеты The Wall Street Journal в августе 2019 года, президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность покупки Гренландии, который считается автономной территорией Дании. Позднее Трамп подтвердил информацию и опубликовал в своем официальном аккаунте Twitter шутку, в которой пообещал не строить небоскребы Trump Tower в Гренландии.

Американское издание The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании 600 миллионов долларов в год за владение островом Гренландия, но представители самой Гренландии и Дании заявили, что остров не продается, а его судьбой управляют только его жители. После этого Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании.

Как сообщал портал "Комментарии", умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meduza.io/news/2020/06/10/ssha-otkryli-konsulstvo-v-grenlandii-tramp-sobiralsya-kupit-ee-no-daniya-otkazalas-prodat
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!