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США второй раз за неделю перехватили у берегов Аляски два российских бомбардировщика и реактивные самолеты

Американская военная авиация перехватила два российских бомбардировщика, которые вошли в зону идентификации ПВО у побережья Аляски во вторник вечером, что стало вторым инцидентом за последнюю неделю

сегодня, 00:30
Автор:

Татьяна Веремеева
США второй раз за неделю перехватили у берегов Аляски два российских бомбардировщика и реактивные самолеты

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило в среду, что первое формирование российских самолетов состояло из двух бомбардировщиков, сопровождаемых двумя истребителями. Российские бомбардировщики поддерживались воздушно-десантным самолетом раннего предупреждения и управления. Об этом пишет CNN.

Второе формирование состояло из двух российских бомбардировщиков, поддерживаемых еще одним воздушным судном раннего предупреждения и управления. Российские военные самолеты находились в пределах 32 морских миль от берегов Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не заходили в суверенное воздушное пространство США.

По оценкам США, некоторые российские полеты являются просто тренировочными миссиями. Но темпы активности могут быть сигналом со стороны Москвы, что они полны решимости идти в ногу с американскими рейсами у российских прибрежных районов.

Согласно сообщению, опубликованному в Twitter Минобороны России, бомбардировщики выполняли плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, Берингова моря, Охотского моря и северной части Тихого океана.

Инцидент во вторник следует за аналогичным инцидентом в прошлую среду, и это восьмой такой инцидент в этом году, когда российские самолеты проникли в канадские или аляскинские зоны идентификации ПВО.

В марте американские и канадские истребители перехватили два российских разведывательных самолета, когда они летели над побережьем Аляски. Кроме того, в 2019 году у берегов Аляски было зафиксировано несколько перехватов российских военных самолетов.

Ранее "Комментарии" писали, что из Соединенных Штатов в Европу перебросили стратегические бомбардировщики.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/17/politics/russian-bomber-formations-intercepted/index.html
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