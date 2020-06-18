США второй раз за неделю перехватили у берегов Аляски два российских бомбардировщика и реактивные самолеты

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Татьяна Веремеева
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило в среду,
что первое формирование российских самолетов состояло из двух бомбардировщиков,
сопровождаемых двумя истребителями. Российские бомбардировщики поддерживались
воздушно-десантным самолетом раннего предупреждения и управления. Об этом пишет
CNN.
Второе формирование состояло из двух российских бомбардировщиков,
поддерживаемых еще одним воздушным судном раннего предупреждения и управления.
Российские военные самолеты находились в пределах 32 морских миль от берегов
Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не
заходили в суверенное воздушное пространство США.
По оценкам США, некоторые российские полеты являются просто тренировочными
миссиями. Но темпы активности могут быть сигналом со стороны Москвы, что они
полны решимости идти в ногу с американскими рейсами у российских прибрежных
районов.
Согласно сообщению, опубликованному в Twitter Минобороны России,
бомбардировщики выполняли плановый полет над нейтральными водами Чукотского
моря, Берингова моря, Охотского моря и северной части Тихого океана.
Инцидент во вторник следует за аналогичным инцидентом в прошлую среду, и это
восьмой такой инцидент в этом году, когда российские самолеты проникли в
канадские или аляскинские зоны идентификации ПВО.
В марте американские и канадские истребители перехватили два российских
разведывательных самолета, когда они летели над побережьем Аляски. Кроме того,
в 2019 году у берегов Аляски было зафиксировано несколько перехватов российских
военных самолетов.
Ранее "Комментарии" писали, что из Соединенных Штатов в Европу перебросили
стратегические бомбардировщики.
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