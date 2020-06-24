США ввели санкции против Ирана из-за поставки бензина в Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки в среду ввели санкции в отношении пяти иранских капитанов судов, которые поставляли нефть в Венесуэлу, а госсекретарь США Майк Помпео подтвердил поддержку Вашингтоном лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом пишет Reuters.



Во время пресс-конференции в Госдепартаменте, Помпео заявил, что корабли доставили около 1,5 млн баррелей иранского бензина и сопутствующих компонентов, а также предупредил моряков о запрете на ведение бизнеса с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за свержение которого выступает Вашингтон.

Экспорт нефти стран-членов ОПЕК находится на самом низком уровне за последние более чем 70 лет, и экономика рухнула, но Мадуро удержался – к разочарованию администрации президента США Дональда Трампа.

Иран с апреля отправил пять танкеров на общую сумму около 1,5 миллиона баррелей левому правительству Венесуэлы, которая страдает из-за недостатка топлива, хотя поставки не изменили ситуацию с многочасовыми очередями на заправках.

Ранее "Комментарии" писали, что в правительстве Ирана заявили, что готовы выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того, власти Ирана обещают в ближайшее время передать Франции "черные ящики" с украинского самолета.

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