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США ввели санкции против Ирана из-за поставки бензина в Венесуэлу

Администрация Трампа пригрозила репрессиями, а также предупредила порты, судоходные компании и страховщиков о запрете на торговлю энергоресурсами с Ираном

сегодня, 22:51
Автор:

Татьяна Веремеева
США ввели санкции против Ирана из-за поставки бензина в Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки в среду ввели санкции в отношении пяти иранских капитанов судов, которые поставляли нефть в Венесуэлу, а госсекретарь США Майк Помпео подтвердил поддержку Вашингтоном лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом пишет Reuters.

Во время пресс-конференции в Госдепартаменте, Помпео заявил, что корабли доставили около 1,5 млн баррелей иранского бензина и сопутствующих компонентов, а также предупредил моряков о запрете на ведение бизнеса с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за свержение которого выступает Вашингтон.

Экспорт нефти стран-членов ОПЕК находится на самом низком уровне за последние более чем 70 лет, и экономика рухнула, но Мадуро удержался – к разочарованию администрации президента США Дональда Трампа.

Иран с апреля отправил пять танкеров на общую сумму около 1,5 миллиона баррелей левому правительству Венесуэлы, которая страдает из-за недостатка топлива, хотя поставки не изменили ситуацию с многочасовыми очередями на заправках.

Ранее "Комментарии" писали, что в правительстве Ирана заявили, что готовы выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того, власти Ирана обещают  в ближайшее время передать Франции "черные ящики" с украинского самолета.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-venezuela-iran-gasoline/u-s-sanctions-five-iranian-ship-captains-for-bringing-oil-to-venezuela-pompeo-idUSKBN23V25I
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