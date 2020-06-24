США ввели санкции против Ирана из-за поставки бензина в Венесуэлу

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Татьяна Веремеева
Соединенные Штаты Америки в среду ввели санкции в отношении пяти иранских
капитанов судов, которые поставляли нефть в Венесуэлу, а госсекретарь США Майк
Помпео подтвердил поддержку Вашингтоном лидера венесуэльской оппозиции Хуана
Гуайдо. Об этом пишет Reuters.
Во время пресс-конференции в Госдепартаменте, Помпео заявил, что корабли
доставили около 1,5 млн баррелей иранского бензина и сопутствующих компонентов,
а также предупредил моряков о запрете на ведение бизнеса с правительством
президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за свержение которого выступает
Вашингтон.
Экспорт нефти стран-членов ОПЕК находится на самом низком уровне за последние
более чем 70 лет, и экономика рухнула, но Мадуро удержался – к разочарованию
администрации президента США Дональда Трампа.
Иран с апреля отправил пять танкеров на общую сумму около 1,5 миллиона
баррелей левому правительству Венесуэлы, которая страдает из-за недостатка
топлива, хотя поставки не изменили ситуацию с многочасовыми очередями на
заправках.
Ранее "Комментарии" писали, что в
правительстве Ирана заявили, что готовы выплатить компенсации семьям жертв
авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того, власти
Ирана обещают в ближайшее время передать
Франции "черные ящики" с украинского самолета.
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