США будут гореть, как Франция: Трамп сделал настораживающее заявление

Президент США Дональд Трамп использовал кадры протестов во Франции, чтобы призвать американцев не поддерживать кандидатов от Демократической партии на выборах. Выступая в Канзасе на мероприятии в поддержку республиканцев, он заявил, что происходящее во Франции должно стать предупреждением для Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления на арене в Парк-Сити зрителям показали сюжет Fox News о беспорядках во Франции. Протесты, вызванные недовольством ростом стоимости жизни, в течение выходных сопровождались насилием и мародерством. Трамп использовал эти кадры как аргумент в пользу поддержки республиканцев.

Американский президент описал ситуацию во Франции как угрозу со стороны мигрантов, джихадистов и коммунистов, обвинив их в ненависти к христианству и западной цивилизации. Он призвал избирателей посмотреть на происходящее в европейской стране и сделать выводы перед голосованием в США.

"Если вы хотите увидеть, что поставлено на карту на этих выборах, просто посмотрите, что происходит во Франции", — заявил Трамп.

Он также утверждал, что страна, которую назвал некогда великой державой, подвергается захвату, разграблению и разрушению.

Позже президент связал беспорядки с политикой американских демократов. По его словам, горящие церковные шпили и пожары во Франции показывают, к чему якобы стремятся его политические оппоненты в Соединенных Штатах.

Таким образом, французские протесты стали частью предвыборной риторики Трампа, который регулярно представляет выбор между республиканцами и демократами как борьбу за безопасность и будущее страны. При этом его заявления о причинах беспорядков и их связи с политикой Демократической партии являются политическими обвинениями, а не установленным доказательством того, что американская оппозиция стремится повторить французский сценарий.

Выступление в Канзасе продемонстрировало, как события за пределами США используются в американской внутренней борьбе: кадры уличного насилия президент превратил в аргумент против своих соперников накануне выборов.

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