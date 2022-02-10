США доставили новую партию вооружения

9 февраля в Украину прибыли новый военный груз с партией боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Оружие (фото из открытых источников)

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для ВСУ”, – отметил министр. Ранее на аэродром прилетел девятый самолет с военной помощью от США, он привез более 80 тонн патронов для ВСУ.

В целом, 9 февраля "Борисполь" принял три авиагруза военной помощи для ВСУ от союзников Украины. Это уже десятая партия военной помощи Украине, которую президент США Джо Байден утвердил в декабре 2021 года. В конце 2021 г. США одобрили выделение Украине дополнительной помощи. Правительство решило выделить 200 миллионов долларов, не анонсируя выделение средств. В целом США передали Украине военную помощь более чем на 2,7 миллиарда долларов с 2014 года.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонительного вооружения может получить Украина. Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев оборонительным вооружением. "Мы солидарны с нашими соседями, которым угрожает Россия. Но солидарности и слов сегодня мало. Сегодня их нужно воплотить в жизнь", — подчеркнул премьер-министр Польши. Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он сказал следующее: "Боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и различные типы беспилотников, которые также предназначены для обороны".

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