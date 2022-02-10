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США доставили новую партию вооружения

В целом, 9 февраля "Борисполь" принял три авиагруза военной помощи для ВСУ от союзников Украины

сегодня, 04:47
Автор:

Ольга Чародий
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9 февраля в Украину прибыли новый военный груз с партией боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. 

США доставили новую партию вооружения

Оружие (фото из открытых источников)

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для ВСУ”, – отметил министр. Ранее на аэродром прилетел девятый самолет с военной помощью от США, он привез более 80 тонн патронов для ВСУ.

В целом, 9 февраля "Борисполь" принял три авиагруза военной помощи для ВСУ от союзников Украины. Это уже десятая партия военной помощи Украине, которую президент США Джо Байден утвердил в декабре 2021 года. В конце 2021 г. США одобрили выделение Украине дополнительной помощи. Правительство решило выделить 200 миллионов долларов, не анонсируя выделение средств. В целом США передали Украине военную помощь более чем на 2,7 миллиарда долларов с 2014 года.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонительного вооружения может получить Украина. Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев оборонительным вооружением. "Мы солидарны с нашими соседями, которым угрожает Россия. Но солидарности и слов сегодня мало. Сегодня их нужно воплотить в жизнь", — подчеркнул премьер-министр Польши.  Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Отвечая на вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он сказал следующее: "Боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и различные типы беспилотников, которые также предназначены для обороны".


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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1491481585065017347?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491481585065017347%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fdesiata-ptashka-v-ukraini-ssha-dopravyly-novu-pa
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