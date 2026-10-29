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США еще больше сближаются с РФ: какая новая уступка Вашингтону Кремлю ошеломляет

Российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на встрече G20 в Атланте, получили американские визы без территориальных ограничений

29 октября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте, получили визы США без ограничений на передвижение. В ходе мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре для российских корреспондентов действовали территориальные ограничения. Об этом сообщают российские СМИ.

США еще больше сближаются с РФ: какая новая уступка Вашингтону Кремлю ошеломляет

Фото: из открытых источников

Во время предварительной поездки в США в визах журналистов, работающих в пуле Лаврова, было специальное примечание. Она позволяла им находиться только в пределах 25 миль (около 40 км) от центра Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН.

Такие условия существенно ограничивали передвижение российских представителей медиа. В частности, они не могли свободно ездить в другие американские города, например Вашингтон, чтобы записывать интервью или работать вне определенной территории.

Ограничения на передвижение российских журналистов в США вводились и раньше. Соответствующая отметка начала появляться в их американских визах еще в 2023 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе должен посетить Соединенные Штаты для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки". Мероприятие запланировано на 30-31 октября в Атланте.

Ранее появлялась информация о возможном визите российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По сообщениям СМИ, окончательное решение по его участию может зависеть от результатов встречи лидеров Китая, России и США на саммите АТЭС/  

Ожидается, что вопрос участия ключевых мировых лидеров в международных мероприятиях G20 будет оставаться одним из факторов дипломатических контактов между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Польша в ближайшее время передаст Украине два советских истребителя МиГ-29 и партию боеприпасов. Они войдут в новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составит около 50 млн. евро.



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