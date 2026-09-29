США готовят перемирие Украины и РФ: что известно о встречи Трампа, Зеленского и Путина

Соединенные Штаты рассматривают возможность договориться с Украиной и Россией об ограниченном перемирии, которое могло бы стать первым этапом более широкого мирного соглашения. Параллельно Вашингтон стремится организовать встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

США готовят встречу Трампа, Зеленского и Путина

Как пишет журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух участвовавших в переговорах украинских украинских чиновников, о сценариях ограниченного перемирия и переговоров на уровне лидеров стран шла речь во время встречи Зеленского со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

"Вся их (США) позиция сейчас сводится к тому, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны", – ссылается Шустер на одного из украинских переговорщиков, указывая, что американская сторона сейчас сосредоточена на том, чтобы "сократить масштабы конфликта" и постепенно перейти к более широкой мирной договоренности.

По информации источников The Atlantic, в октябре США могут организовать встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Самым вероятным местом называют Абу-Даби.

Одним из возможных пунктов договоренностей может стать взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, в частности, по электростанциям, нефтеперерабатывающим предприятиям и другим подобным объектам.

Отдельно обсуждается потенциальная договоренность по Черному морю. По словам собеседников журналиста, при посредничестве Египта Украина и Россия могли бы обязаться не атаковать грузовые суда, особенно перевозящие зерно в страны Ближнего Востока и Африку.

Еще одним направлением американской дипломатии есть организация встречи лидеров США, Украины и России. По данным The Atlantic, Вашингтон стремится провести ее как можно скорее.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении Путина на саммит G20, который в декабре должен пройти в Майами. По данным издания, Трамп может использовать эту площадку для встречи с Путиным и Зеленским. Как отмечает The Atlantic, российский диктатор пока не принял приглашение, однако один из близких помощников Зеленского заявил, что украинский президент готов принять участие в такой встрече.

В то же время, украинские чиновники не ожидают быстрого перехода России к полноценным мирным переговорам.

"Он не зря накапливал ракеты и намерен использовать их этой зимой", – сказал один из украинских чиновников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что издание The Atlantic узнало о новом плане Трампа по договоренностям с Путиным.