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США готовятся к новому обострению с Ираном: какой приказа получил Пентагон

Глава Минобороны США Пит Гегсет поручил Центральному командованию завершить подготовку к возможному возобновлению масштабной операции

8 октября 2026, 11:33
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Кравцев Сергей

Пентагон начал подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, министр обороны США Пит Гегсет поручил Центральному командованию завершить необходимые приготовления.

США готовятся к новому обострению с Ираном: какой приказа получил Пентагон

Пентагон. Фото: из открытых источников

При этом конкретной даты начала возможной операции пока нет. По данным издания, окончательное решение еще должен принять президент США Дональд Трамп. Таким образом, приказ Гегсета означает подготовку к возможному сценарию, а не подтверждение того, что удары уже назначены.

Если Вашингтон все же даст зеленый свет новой операции, американские силы могут нанести серию масштабных ударов по энергетической инфраструктуре, объектам ядерной программы и другим стратегически важным целям Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. По данным Axios, 7 октября Трамп вновь провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это уже вторая беседа лидеров за несколько дней. Накануне Нетаньяху также собрал совещание с израильской командой по вопросам национальной безопасности, посвященное Ирану.

Американские источники допускают, что новая военная кампания может начаться еще до промежуточных выборов в США. Не исключается и вариант начала боевых действий до выборов в Израиле, которые должны пройти примерно на неделю раньше.

Особую тревогу вызывают оценки состояния иранского руководства. Израильские чиновники характеризуют режим как находящийся в крайне тяжелом и параноидальном состоянии. По их мнению, это повышает риск того, что Тегеран сам попытается нанести превентивный удар.

Пока окончательного решения Вашингтона нет, однако подготовка американских военных к возможному новому витку конфликта уже вышла на практический уровень.

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Источник: https://www.axios.com/2026/10/07/trump-us-central-command-iran-israel-war-elections
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