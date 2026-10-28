США меняют подход к переговорам: будут ли требовать от Киева отдать территории России

США больше не намерены требовать от Украины территориальных уступок России в качестве условия для продвижения мирных переговоров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Вашингтон рассчитывает добиться прогресса во время трехсторонней встречи с участием Украины и России в Абу-Даби, запланированной на следующий месяц. Она может стать первым подобным контактом с февраля.

Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Одной из ключевых тем должны стать гарантии безопасности после завершения войны. Ранее американская сторона связывала их предоставление Украине с готовностью Киева пойти на территориальные уступки. Теперь, по информации издания, подход Вашингтона изменился. При этом Владимир Путин пока не демонстрирует готовности смягчить позицию Москвы.

Одновременно США и Россия обсуждают потенциальные экономические договоренности. Среди рассматриваемых идей – продажа международных активов "Лукойла" инвесторам, связанным с Белым домом, участие "Новатэка" в СПГ-проекте на Аляске, возможное возобновление поставок газа через уцелевшие участки "Северного потока" и ослабление санкций против российского калия.

Отдельное предложение касается Запорожской АЭС: управление станцией могла бы получить американская компания, распределяющая электроэнергию между Украиной и Россией. По данным FT, обсуждения опираются на инициативы, которые представители США ранее рассматривали со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Потенциальную стоимость проектов он оценивал в 14 трлн долларов.

В Европе опасаются, что масштабные сделки ослабят санкционное давление еще до окончания войны. Европейские дипломаты также сомневаются, что финансовые стимулы заставят Кремль изменить курс. Один из собеседников издания подчеркнул: "Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин готовит два сценария шантажа Европы: от чего зависит план Кремля.



