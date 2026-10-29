США отправили координировать эвакуацию из Олешек продюсера фильма о Мелании Трамп

Американскую сторону гуманитарной операции по эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области представляет Марк Бекман – личный советник Мелании Трамп и продюсер документального фильма MELANIA. Об этом сообщил украинский журналист Остап Ярыш, работающий в США с 2019 года.

Марк Бекман – продюсер документального фильма о Мелании Трамп

По словам Ярыша, Бекман координирует гуманитарную миссию с американской стороны. Однако, как отмечает журналист, официальные представители США не планируют непосредственно участвовать в эвакуации на месте.

Кто такой Марк Бекман

Бекман работает в сфере маркетинга, медиа и культурных проектов. Он основал рекламное агентство DMA United, сотрудничающее с известными брендами в сфере моды, развлечений и спорта. Его многолетнее сотрудничество с Меланией Трамп связано прежде всего с медийными и бизнес-проектами, в частности, документальным фильмом о первой леди США, который вышел на экраны в этом году при поддержке Amazon.

По информации Ярыша, профессиональный опыт Бекмана не включает дипломатическую, политическую или гуманитарную деятельность. Он не является чиновником США и не работает в офисе первой леди. В социальных сетях Бекман называет себя "эксклюзивным старшим советником" Мелании Трамп.

Что известно об эвакуации из Олешек

В Олешках действует локальный режим прекращения огня, введенный для доставки гуманитарных грузов и вывоза людей. Он должен продлиться до 22:59 1 ноября. Ярыш назвал грядущую эвакуацию одной из самых сложных гуманитарных операций с начала полномасштабного вторжения.

"На днях мы станем свидетелями одной из самых сложных гуманитарных операций с начала полномасштабного вторжения России. Но не следует волноваться. Ведь с американской стороны ее координирует частный советник первой леди и продюсер фильма о Мелании Трамп", — пишет Ярыш.

Гуманитарную операцию в Олешках согласовали при посредничестве Мелании Трамп. Координацию на месте осуществляет украинская переговорная группа во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мелания Трамп заявила о расширении "режима тишины" в Олешках.