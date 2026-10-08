США создают командование автономной войны: станет ли Украина частью новой системы

США активно перестраивают военную систему под новую реальность войны дронов: создают отдельное командование автономных систем и испытывают комплексное противодействие БПЛА. В то же время Вашингтон все более внимательно изучает украинский боевой опыт. Может ли Украина превратить этот опыт в системное партнерство с США – от подготовки специалистов к совместному производству технологий? И не потеряем ли мы это окно возможностей, пока американцы самостоятельно формируют новую военную систему? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

США перестраивают армию

Главное – не потерять это окно возможностей

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что у Украины сегодня есть уникальный практический опыт в сфере дронов, автономных систем и противодействия БПЛА, который уже активно изучают в США.

При этом собеседница портала "Комментарии" подчеркнула, что важно, чтобы этот опыт не остался лишь предметом анализа или отдельных контактов.

"Данный опыт следует переводить в системное партнерство – совместную подготовку специалистов, R&D, производство, тестирование технологий и интеграцию украинских решений в американские оборонные программы. Для США это возможность скорее адаптироваться к новой модели войны, а для Украины – закрепить свою роль не только как страны, имеющей боевой опыт, а как технологический партнер. Главное – не упустить это окно возможностей, пока американская система активно перестраивается", – констатировала Екатерина Одарченко.

У нас есть то, чего нет ни одна армия мира

Политический эксперт Сергей Таран обратил внимание, что в США в последние дни произошли два события, показывающие, что американцы всерьез перестраивают свою систему безопасности под реальность войны дронов.

"Первой стало решение Пентагона создать отдельное четырехзвездное командование, отвечающее за развитие автономных систем, робототехники и новых подходов к ведению войны. Autonomous Warfare Command теперь будет отвечать за то, что беспилотники и роботизированные системы перестают быть приложением к традиционным родам войск, а становятся отдельным направлением со своим командованием, бюджетом и доктриной. Вторым событием стали учения Falcon Peak 26.2 в Аризоне, где военные тестировали комплексную защиту от дронов. Радары, оптика, средства РЭБ, дроны-перехватчики и автоматизированные огневые системы едва ли не впервые работали там как одно целое. И это происходило фактически на базе Anduril, который показал комплекс, в котором различные сенсоры и средства поражения объединяет единая система управления Lattice", – отметил эксперт.

По его словам, причина такой поспешности видна на южной границе США, где только за последние тридцать дней зафиксировали 378 проникновений дронов, которыми картели пользуются для наблюдения и контрабанды. Однако создать командование и купить самые лучшие системы еще не значит научиться воевать в новой реальности. Американские генералы сами признают, что хотят воспроизвести увиденную в Украине скорость адаптации, а этот опыт невозможно приобрести вместе с оборудованием. Его получают только люди, ежедневно работающие против реального противника.

"Поэтому в любом случае США понадобится помощь Украины, и для нас открывается окно возможностей для более глубокого сотрудничества в обучении и подготовке операторов, инструкторов и специалистов по противодействию дронам. Все это происходит на фоне того, что Украина так и не запустила полноценный экспорт вооружения, о чем уже открыто говорят и наши партнеры, и эксперты. Американцы рано или поздно построят свою систему. Да, пусть не сразу, а через три или четыре года, но тогда нашего места в ней для нас уже не будет. Если же зайти сейчас, то Украина могла бы стать полноценным элементом этой системы. Потому что у нас есть то, чего нет ни одна армия мира, кроме россиян, конечно, реальный боевой опыт. И мы можем предлагать не только опыт, но и собственные решения, средства и дроны, что приносило бы реальную валюту стране. Поэтому важно не упустить этот момент и предложить партнерам системное партнерство", – резюмировал эксперт.

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