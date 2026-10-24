Starlink под угрозой сбоев: в Конгрессе США выставили Трампу новое требование по Украине

Члены Конгресса США обратились к министру обороны Питу Хэгсету и Пентагону с требованием продлить контракт по программе Starshield и обеспечить бесперебойную работу спутниковых коммуникаций, используемых Украиной. Поводом стали недавние сбои и ограничения в предоставлении услуг.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

В двухпартийном обращении законодатели подчеркнули необходимость вернуть украинской стороне полноценный доступ к спутниковой связи без искусственного ограничения скорости. По их оценке, от стабильности этих систем непосредственно зависят управление подразделениями, передача разведывательных данных, координация действий на фронте и применение беспилотников.

Конгрессмены предупредили: ухудшение качества соединения, сокращение зоны покрытия или временное отключение сервисов способны снизить эффективность украинских сил. Подобные перебои, считают авторы обращения, могут затянуть войну и увеличить угрозу для мирного населения.

Отдельно законодатели призвали Пентагон сохранить географическое покрытие, необходимое Украине для проведения законных военных операций, включая действия на территории России. Переход с коммерческого Starlink на государственную систему Starshield, по их мнению, должен пройти без перерыва в обслуживании.

В Конгрессе также поставили вопрос о пределах влияния частной компании на военные возможности союзника США. Законодатели предложили изучить возможность применения положений американского законодательства об оборонном производстве, позволяющих правительству устанавливать приоритет для выполнения государственных заказов.

Авторы обращения напомнили, что США и европейские страны вложили значительные средства в укрепление украинской обороны. По их мнению, эти усилия не должны оказаться напрасными из-за проблем со связью, которые можно предотвратить.

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