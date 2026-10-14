Судья раскритиковала администрацию Трампа из-за вырубки сотен деревьев: что произошло на гольф-поле в США

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с резкой критикой суда после вырубки сотен деревьев на гольф-поле East Potomac в Вашингтоне. Федеральная судья Ана Рейес раскритиковала действия чиновников и вмешалась в ситуацию, связанную с реконструкцией территории.

Массовая вырубка деревьев на гольф-поле в Вашингтоне вызвала судебный конфликт вокруг планов реконструкции объекта. Фото: Pixabay

Массовая вырубка за выходные

По сообщениям американских СМИ, за один уик-энд на территории гольф-поля вырубили как минимум 430 деревьев. Работы стали частью планов по обновлению объекта, которые поддерживает Трамп. Однако масштабы вырубки и обстоятельства проведения работ вызвали вопросы относительно действий федеральных властей.

Судебный конфликт вокруг реконструкции

Судья Ана Рейес резко высказалась в адрес представителей администрации, в частности из-за того, что суд не получил надлежащего уведомления о проведении работ. Ситуация переросла в судебный спор, а дальнейшие работы на гольф-поле временно остановили.

История East Potomac стала очередным примером споров вокруг планов Трампа по обновлению объектов в столице США. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от хода судебного разбирательства и решений относительно законности проведённых работ.

Ситуация привлекла внимание к вопросу сохранения зелёных зон в столице США и полномочий федеральных властей при реконструкции общественных объектов. Судебное разбирательство должно прояснить, были ли соблюдены необходимые процедуры перед началом масштабных работ на территории гольф-поля. Решение суда также может повлиять на дальнейшие планы реконструкции East Potomac и определить, при каких условиях работы смогут возобновиться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Трамп удивил публику откровенным комплиментом в адрес сенатора Джона Хьюстеда