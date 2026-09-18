Связь сына Трампа с Кремлем скрыть не удалось: Конгресс начал жесткую проверку

Свадебная вечеринка Дональда Трампа-младшего оказалась в центре нового политического скандала в США после сообщений о том, что часть расходов на празднование оплатил российский бизнесмен Умар Кремлев. Об этом пишет The Guardian.

Дональд Трамп-младший. Фото: из открытых источников

По данным издания, Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, оплатил два дня торжеств после свадьбы Трампа-младшего и Беттины Андерсон. Среди расходов, о которых сообщалось, — аренда частного острова для молодоженов и гостей, а также фейерверки.

Особое внимание привлекли не столько сами расходы, сколько связи Кремлева с российским политическим окружением. The Guardian отмечает, что незадолго до свадебных мероприятий он сопровождал Владимира Путина во время поездки российского президента в Китай.

История получила политическое продолжение из-за роли Трампа-младшего в окружении его отца. Он был политическим советником Дональда Трампа, участвовал в принятии ряда кадровых решений и, по сообщениям СМИ, консультировал президента по вопросам политики и подбора кандидатов.

На этом фоне демократы в Палате представителей направили Трампу-младшему письмо с требованием обратить внимание на возможное иностранное влияние. Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что подарки от человека, связанного с окружением Путина, требуют проверки с точки зрения национальной безопасности и коррупционных рисков.

Сам Трамп-младший публично не признал политического характера этих отношений. Дональд Трамп также заявил, что не знал о Кремлеве как о близком друге своего сына.

Теперь ситуация может выйти за пределы обсуждения частной жизни семьи президента. Если Конгресс продолжит изучать обстоятельства финансирования праздника и связи его участников, история может стать частью более широкого разбирательства о зарубежном влиянии и финансовых отношениях семьи Трампа.

The Guardian отмечает, что именно политическое положение Трампа-младшего делает обычный на первый взгляд свадебный подарок предметом повышенного внимания в Вашингтоне.

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