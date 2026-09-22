Администрация Президента США Дональда Трампа максимально интенсифицировала дипломатические усилия на международной арене, пытаясь выступить главным посредником по прекращению крупнейшего военного конфликта в Европе. Официальный Вашингтон посылает четкие сигналы о том, что разрешение кризиса перешло в фазу практической и скоординированной реализации.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Американский лидер во время публичного выступления на Генассамблее ООН выразил оптимизм по поводу сроков завершения боевых действий.

"Мы очень тесно работаем с лидерами России и Украины, и мы доведем это дело до конца, – уверенно заявил Президент США Дональд Трамп, очерчивая застройку текущей американской дипломатической миссии. Давая оценку внутреннему настроению в обоих воюющих государствах, глава Белого дома добавил: — Это произойдет, мне кажется, скорее, чем ожидают. Они уже сыты этим по горло".

Подобная риторика американского президента свидетельствует о готовности Вашингтона задействовать серьезные рычаги влияния на геополитическую ситуацию. В то же время аналитики отмечают, что Трамп традиционно делает ставку на личную дипломатию и прямые переговоры с лидерами государств, избегая затяжных многосторонних бюрократических процедур.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Алексей Гончаренко призвал к поэтапному прекращению дальнобойных ударов и обстрелов энергетики.

Очерчивая временные рамки и потенциальные выгоды от приостановки огня, законодатель добавил: — "Любое перемирие, любая остановка огня, любая договоренность, приостанавливающая активные боевые действия, — В ИНТЕРЕСАХ УКРАИНЫ. Остановимся на 2 часа, на 2 дня, на 3 недели, в месяц, на лето, на год, на полчаса — СУПЕР".