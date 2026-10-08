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Таможенники заметили странную выпуклость: в белье мужчины обнаружили 10 живых птиц

Мужчина спрятал пернатых в пластиковых трубках, которые поместил в специально пришитые в белье карманы

8 октября 2026, 13:03
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Сергій Кречмаровський

Необычная находка ожидала американских таможенников во время проверки прибывшего из Гаваны в Майами пассажира. Человек пытался провезти через границу живых птиц, спрятав их под одеждой. Во время осмотра правоохранители обнаружили сразу 10 пернатых.

Таможенники заметили странную выпуклость: в белье мужчины обнаружили 10 живых птиц

Иллюстративное фото: Международный аэропорт Майами, куда прибыл пассажир с живыми птицами. Автор: N509FZ / Wikimedia Commons

Подозрительный пассажир

Инцидент произошел 4 октября в международном аэропорту Майами. Пассажир прибыл рейсом из Гаваны и во время прохождения таможенного контроля попал на дополнительную проверку. В своей декларации он отметил, что не перевозит животных или представителей дикой природы.

Однако сотрудники таможенной службы обратили внимание на странную выпуклость в районе талии и таза. В ходе личного досмотра выяснилось, что мужчина спрятал под одеждой шесть пластиковых трубок. Они были обмотаны лентой, а отверстия закрыты черной сеткой.

Птицы в белье

Трубки находились в специальных черных карманах, пришитых к белью пассажира. Внутри таможенники обнаружили 10 живых птиц. Среди них были восемь желтолицых травянок и два синих кардинала. Последние относятся к видам, защищенным американским законодательством.

По данным следствия, подобных птиц могут незаконно ввозить в США для продажи в качестве домашних животных или участия в певческих соревнованиях. Мужчина заявил, что пернатые предназначались для его личного использования, после чего воспользовался правом не отвечать на вопросы.

У пассажира не было необходимых документов и разрешения на ввоз птиц. Прокуратура рекомендовала установить залог в размере 25 тысяч долларов. Дальнейшее рассмотрение дела должно определить юридические последствия необычной попытки перевозки животных.

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Источник: https://www.cbsnews.com/miami/news/miami-international-airport-bird-smuggling-underwear-arrest-customs-havana-flight/
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