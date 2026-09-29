The Atlantic узнало о новом плане Трампа по договоренностям с Путиным

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Недилько Ксения
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность заключения масштабного соглашения с руководством Российской Федерации. Белый дом планирует предложить Кремлю отмену американских санкционных ограничений в обмен на полное освобождение российских политических заключенных.
Путин и Трамп
По информации авторитетного издания The Atlantic , эта геополитическая инициатива сейчас находится на начальной стадии разработки. Идею американскому президенту презентовал специальный посланник США в Восточной Европе Джон Коул, который в свою очередь позаимствовал ее у российского оппозиционного журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.
Дипломат имеет успешный опыт реализации подобных сценариев. Ранее Коулу удалось успешно протестировать такой подход в отношениях с белорусским диктатором Александром Лукашенко, когда в обмен на ослабление экономического давления со стороны Вашингтона Минск уволил из-за решетки десятки оппозиционеров.
По убеждению Джона Коула, возобновление торгово-экономических связей с Москвой может стать эффективным инструментом для деэскалации. Дипломат считает, что снижение градусов в напряжении между Кремлем и Западом поможет значительно быстрее достичь договоренностей о прекращении огня в Украине. Дональд Трамп уже одобрил запуск этого процесса, а Белый дом официально выдвинул кандидатуру Коула на должность специального представителя президента по заложникам в ранге посла.
В то же время журналисты The Atlantic предупреждают о серьезных геополитических рисках такого шага.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить новые санкции против России, если это будет необходимо для прекращения войны в Украине. Об этом американский лидер сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.