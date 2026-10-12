Трамп давит на Киев из-за ударов по российским НПЗ: что рискует потерять Украина

Администрация Дональда Трампа пытается добиться прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, используя в качестве рычага давления критически важную военную помощь. Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, Вашингтон пригрозил ограничить обмен разведданными с Киевом и остановить механизм PURL, через который европейские страны закупают американское вооружение для ВСУ.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, американские представители связывались с Киевом и европейскими столицами в субботу и воскресенье. Их целью было добиться прекращения атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Среди собеседников американской стороны, как утверждает FT, был военный советник президента Украины Павел Палиса, ранее командовавший 93-й отдельной механизированной бригадой.

Один из европейских чиновников подтвердил масштаб дипломатического давления, заявив, что представители США звонили украинской стороне и партнерам по всей Европе. Белый дом эту информацию не подтвердил и не прокомментировал.

Однако дальнейшие события оказались неожиданными. В воскресенье Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что Россия и Украина якобы договорились немедленно прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

При этом, по данным FT, в Киеве о такой договоренности могли не знать. Высокопоставленный представитель окружения Владимира Зеленского рассказал изданию, что в момент публикации заявления украинские ремонтные бригады устраняли последствия российских ударов, восстанавливая электроснабжение и подачу воды в столице.

Эта ситуация ставит под вопрос не только содержание предполагаемого энергетического перемирия, но и механизм его согласования. Если Вашингтон действительно связывает прекращение украинских атак с доступом к разведданным и американскому оружию, давление на Киев может существенно осложнить отношения Украины с ключевым партнером.

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