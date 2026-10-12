logo

BTC/USD

84057

ETH/USD

2563.82

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп давит на Киев из-за ударов по российским НПЗ: что рискует потерять Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп давит на Киев из-за ударов по российским НПЗ: что рискует потерять Украина

По данным Financial Times, Вашингтон угрожал прекратить обмен разведданными и остановить механизм поставок американского оружия

12 октября 2026, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа пытается добиться прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, используя в качестве рычага давления критически важную военную помощь. Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, Вашингтон пригрозил ограничить обмен разведданными с Киевом и остановить механизм PURL, через который европейские страны закупают американское вооружение для ВСУ.

Трамп давит на Киев из-за ударов по российским НПЗ: что рискует потерять Украина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, американские представители связывались с Киевом и европейскими столицами в субботу и воскресенье. Их целью было добиться прекращения атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Среди собеседников американской стороны, как утверждает FT, был военный советник президента Украины Павел Палиса, ранее командовавший 93-й отдельной механизированной бригадой.

Один из европейских чиновников подтвердил масштаб дипломатического давления, заявив, что представители США звонили украинской стороне и партнерам по всей Европе. Белый дом эту информацию не подтвердил и не прокомментировал.

Однако дальнейшие события оказались неожиданными. В воскресенье Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что Россия и Украина якобы договорились немедленно прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

При этом, по данным FT, в Киеве о такой договоренности могли не знать. Высокопоставленный представитель окружения Владимира Зеленского рассказал изданию, что в момент публикации заявления украинские ремонтные бригады устраняли последствия российских ударов, восстанавливая электроснабжение и подачу воды в столице.

Эта ситуация ставит под вопрос не только содержание предполагаемого энергетического перемирия, но и механизм его согласования. Если Вашингтон действительно связывает прекращение украинских атак с доступом к разведданным и американскому оружию, давление на Киев может существенно осложнить отношения Украины с ключевым партнером.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп готовит Путину неожиданный подарок: чего требуют от Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/68fd8c4f-6f34-4f6e-a52c-76f635164031?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новости

Все новости